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24.11.2021 03:00

АО "РЭС": Снятие контрольных показаний повышает дисциплину потребителей

Несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемиологическую обстановку в Новосибирской области специалисты по работе с потерями электроэнергии АО "РЭС" не снижают темпы реализации контрольных мероприятий.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

За 9 месяцев 2021 года на территории региона энергетики проверили и сняли контрольные показания приборов учета почти у 300 тысяч потребителей электрической энергии - как физических, так и юридических лиц. За отчетный период составлено 700 актов о неучтенном потреблении электроэнергии общим объемом порядка 17 млн кВт*ч, что позволило предотвратить потери энергоресурса на сумму более 60 млн рублей.

При этом специалисты отмечают, что одним из негативных социальных последствий пандемии становится снижение потребительской дисциплины в части несвоевременной передачи показаний приборов учета или передачи недостоверных сведений, а также формирование задолженности за оплату энергоресурса. Например, только в октябре 2021 года энергетики дополнительно начислили 1,2 млн кВт*ч ряду юридических лиц после того, как провели у них снятие контрольных показаний.

В связи с этим в АО "РЭС" принято решение активизировать проверочные обходы потребителей. Стоит помнить, что энергетики проводят контрольные мероприятия в соответствии с действующим законодательством и потребители не вправе ограничивать доступ к приборам учета, ссылаясь не пандемию. Ведь для обеспечения безопасности сотрудники электросетевой организации строго соблюдают все необходимые профилактические меры - посещение потребителей и осмотр счетчиков проводят в масках и перчатках.

До конца этого года во многих районах Новосибирской области пройдут массовые проверки приборов учета электроэнергии. Специалисты АО "РЭС" планируют посетить еще более 200 тысяч потребителей.

Например, в райцентре Каргат Новосибирской области специалисты местного района электрических сетей (РЭС) проверят еще около 3,7 тысячи приборов учета в дополнение к 7,5 тысячи, осмотр которых провели за первые 9 месяцев года. На сегодняшний день в Каргатском районе энергетики уже пресекли 12 нарушений, тем самым предотвратили хищение электроэнергии на общую сумму порядка 190 тысяч рублей.

Наряду с обходами потребителей высокую эффективность демонстрирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии (АИИСКУЭ), активно внедряемая АО "РЭС" в последние годы. "Умные" счетчики, установленные вне домовладений абонентов, позволяют снимать показания автоматически и дистанционно, а значит нет необходимости в личном визите контролеров и домочадцев никто не побеспокоит.

В целом, реализация комплекса мероприятий по пресечению незаконного потребления электроэнергии в условиях пандемии требует от энергетиков консолидации усилий по проверке измерительных комплексов на территории всей Новосибирской области как с использованием дистанционных методов сбора информации, так и путем очного посещения абонентов. Кроме того, в борьбе с энерговоровством немаловажной остается помощь сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о хищении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО "РЭС" любым удобным способом:

* позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

* заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

* отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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