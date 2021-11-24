- Прогимназия была создана в 1994 году как международный проект по раннему обучению немецкому языку на основе соглашения по культурному и научному сотрудничеству между Россией и Германией. Вот уже двадцать пять лет на нашей базе действует Центр немецкой культуры областного Российско-немецкого дома. А с 2018 года мы вошли в федеральный реестр школ, реализующих в своей деятельности этнокультурный компонент.

Специфика прогимназии оправдана уже тем, что немцы - вторая по численности группа населения Новосибирской области. Однако этническая принадлежность не является решающим фактором для поступления в прогимназию. Наши двери открыты для всех, кто желает привить своему ребенку любовь к немецкому языку, немецкой или, если смотреть шире, к западноевропейской культуре. Естественно, ни в коем случае не в ущерб изучению российской, русской культуры.

Важной частью нашей деятельности я бы назвала работу с семьями российских немцев по формированию этнической идентичности. Мне и еще двум педагогам нашей прогимназии представилась возможность выступить на VII Международной научно-практической языковой конференции "Немцы России: Этнокультурное образование. Вызовы. Возможности. Опыт". Конференция проходила в Москве с 31 октября по 4 ноября в рамках официальной программы Года Германии в России 2020/2021. О высоком уровне мероприятия говорит уже то, что торжественное открытие форума и пленарное заседание состоялись в Общественной палате Российской Федерации.

Цель ставшей уже традиционной конференции благородна - способствовать сохранению, поддержке и дальнейшему развитию изучения немецкого языка и литературы российских немцев, а также обмен опытом между общественными и образовательными структурами, внедрение инновационных технологий в практику изучения языка и этнокультурной работы. В пленарном заседании, в дискуссиях и работе секций приняли участие представители общественных организаций и государственных органов власти России и Германии, учителя немецкого языка, мультипликаторы и координаторы по языковой работе, члены Совета по языковой работе Самоорганизации российских немцев, члены Содружества преподавателей немецкого языка и Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка. И мы со своими выступлениями выглядели вполне достойно на таком представительном фоне.

Многолетняя непрерывная работа у нас начинается с момента поступления ребенка в прогимназию, с детского сада. Для целевой группы ежегодно проводятся собрания, на которых мы знакомим с концепцией непрерывного языкового образования, с проектами, с возможностями по изучению языка, возрождению и сохранению культуры. Обсуждаем актуальные вопросы образования и культуры, планируем перспективы участия в разнообразных событийных мероприятиях и проектах не только на уровне нашего учреждения.

Среди разнообразных форм взаимодействия с семьями особо хотелось бы выделить родительский клуб "Диалог культур", который я сама и веду. Клуб объединяет педагогов и родителей в познании этнокультурной составляющей. Заседания клуба включают в себя теоретическую и практическую части. Во время практической части в процессе совместной продуктивной деятельности его участники изготавливают атрибуты к праздникам событийного календаря.

Маргарита Григорьева: Семейный компонент в нашей работе не менее важен, чем этнический. Фото: Прогимназия №1

В большинстве российских семей дети вместе с родителями вырезают снежинки для новогодней елки или раскрашивают пасхальные яйца. А у нас они учатся делать еще и традиционные немецкие шпрухи - настенные панно из ткани и бумаги для украшения дома или открытки в стиле "айрис фолдинг", традиционные для Западной Европы, а сейчас входящие в моду и в России. Причем все это происходит в семейном кругу под тихую, соответствующую празднику музыку и имеет все шансы стать традицией.

Подобные мастер-классы с семьями приучают детей и взрослых к усердию и терпению, готовят к самостоятельности, хранят и передают от старшего поколения к младшему накопленный опыт, приобщают к истории, культуре, прививают уважение к традициям семьи, воспитывают эмоциональную отзывчивость и творческий настрой.

И с особым пиететом мы относимся к тем свидетельствам культуры и быта российских немцев, которые чудом сохранились в некоторых семьях. Альбом с фотографиями, старые куклы в национальных костюмах, резная мебель или даже жестяная банка из-под печенья могут стать источниками бесценных воспоминаний, а значит, пробудить добрые и светлые чувства, которых сегодня нам так не хватает. Это сплачивает семьи, вызывает чувство гордости у детей за своих дедушек и бабушек, создает единение с родственниками, желание иметь и соблюдать семейные традиции, формирует этническую идентичность.

Семейный компонент в нашей работе не менее важен, чем этнический. Родители вместе с детьми привлекаются к участию в международном конкурсе "Друзья немецкого языка", где есть специальная номинация для семей. Наши ребята за все время проведения конкурса были победителями в различных номинациях. Вот и сейчас с 7 ноября по 5 декабря 2021 года семьи прогимназии будут участвовать в языковом онлайн-марафоне "Говорим в семье по-немецки со Шрумди".

Шрумди (Schrumdi) - это персонаж с рыжими волосами и зеленой кожей, который делает уроки не только познавательными, но и веселыми, а это в духе нашей прогимназии. Именем этого смешного человечка назван красочный детский журнал на немецком языке.

Но мы не замыкаемся в своих стенах. Благодаря сотрудничеству с Новосибирским российско-немецким домом семьи российских немцев, а также все заинтересованные родители имеют возможность поучаствовать в важных этнокультурных событиях города и области. Прежде всего это участие в фестивале "Немецкая Слобода", где каждый ребенок и взрослый становится непосредственным участником интереснейших мастер-классов и, как когда-то его предки, кует гвозди, лепит глиняные горшки, вышивает гладью. "Немецкая Слобода" создает удивительную атмосферу творчества, желания прикоснуться к истории своего народа.

Думаю, что в деле воспитания уважения и любви к национальным традициям и обычаям нам уже удалось достичь серьезных успехов. И сейчас у нас есть повод еще раз это доказать. Дан старт Всероссийскому конкурсу среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по этнокультурному образованию. Мы обязательно примем в нем участие.

Мир многоцветен. И мы у себя в прогимназии это хорошо понимаем. Наши дети очень ждут праздник Святого Мартина и праздник Святого Николауса и ничуть не меньше радуются, участвуя в русских фольклорных святочных посиделках, Масленице или празднуя Пасху в православной традиции. Люблю повторять шутку про то, что у наших детей в два раза больше праздников. Так и есть: праздник и игра - лучшие способы обучения детей, особенно при исследовании разных культур. Изучая культуру другого народа, понимаешь, как много общего в них и начинаешь больше ценить свою.

Делегация прогимназии №1 на VII Международной научно-практической языковой конференции "Немцы России: Этнокультурное образование. Вызовы. Возможности. Опыт". Слева направо: заместитель директора по воспитательной работе Ольга Юрьевна Данилина, директор Маргарита Иосифовна Григорьева, преподаватель немецкого языка Ольга Александровна Суханова. Фото: Прогимназия №1

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