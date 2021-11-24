"Разрезоуправление СУЭК-Кузбасс" пополнилось новым дробильным комплексом

На "Разрезоуправлении "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) введен в промышленную эксплуатацию новый дробильный комплекс Metso NP1313 производительностью 2 млн тонн в год.

Комплекс, смонтированный на разрезе "Заречный", состоит из дробильной установки, валкового питателя, приемного бункера, ленточного конвейера и модульного помещения-операторной. Оборудование стоимостью 76 миллионов рублей предназначено для дробления и производства готовой продукции - угля марки ДОМСШ (длиннопламенный, орех с мелким семечком и штыбом) фракции 0-50.

В настоящее время здесь уже работает три единицы данного вида оборудования. Это передвижная установка Metso NW1213, а также две дробильно-сортировочные установки "Королайна" (США).

Внедрение такой техники дает возможность вести бесперебойную отгрузку угля марки ДОМСШ (0-50). Основной рынок готовой продукции предприятий открытой добычи АО "СУЭК-Кузбасс" - экспорт в страны дальнего зарубежья.

Отметим, что с начала текущего года разрезами "Заречный" и "Заречный-Северный", водящими в состав "Разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс", добыто более 5,7 миллиона тонн угля. При этом опережение планового задания - свыше полумиллиона тонн.

За последние три года общий объем инвестиций СУЭК Андрея Мельниченко в производство и развитие "Разрезоуправления" составил более трех миллиардов рублей. Приобретены новые автосамосвалы БелАЗ, два электрогидравлических экскаватора Komatsu PC-4000, гидравлический экскаватор Komatsu PC-1250, пять гусеничных бульдозеров Liebherr PR-776, два буровых станка DML LP 1200, три фронтальных погрузчика Volvo L350H, колесный бульдозер Komatsu WD-600. Получаемая техника позволяет существенно увеличить скорость вскрышных и добычных работ, повысить производительность и безопасность труда открытчиков.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"