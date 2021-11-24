СК начал проверку после воспламенения кислорода на ЦБК в Приангарье

Следователи выясняют обстоятельства ЧП на промышленной площадке целлюлозного комбината в городе Усть-Илимске Иркутской области. В результате разгерметизации трубопровода здесь пострадали пять человек. Они госпитализированы. Правоохранители усматривают в случившемся признаки нарушения требований охраны труда. Об этом сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

По предварительным данным, 24 ноября во время испытаний трубопровода после ремонта на ЦБК произошла утечка кислорода. Газ загорелся, и это стало причиной травм пяти человек.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Прокуратура контролирует ход проверки, которую проводит Следственный комитет, уточнили в надзорном ведомстве.