В Норильске самолет выкатился за пределы ВПП

Сегодня в аэропорту Норильска пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 87 человек. Пострадавших нет. Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту инцидента, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, днем 24 ноября самолет, следовавший из Челябинска в Норильск, при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы ВПП на расстояние около 30 метров. На борту судна находились 81 пассажир и шесть членов экипажа.

Следователям предстоит дать оценку действиям пилотов и наземных служб аэродрома.