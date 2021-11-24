В Норильске вырисовывается будущий облик города на вечной мерзлоте

Накануне в северной столице Красноярского края прошла стратегическая сессия "Норильск-2035". Участники познакомили друг друга со своим видением будущего Норильска. Архитекторы, представители власти, бизнеса, общества рисуют образ, который в итоге воплотит ожидания всех горожан. В этом, собственно, и заключен смысл встречи, посвященной развитию города на ближайшие годы.

На сессию приехали представители трех консорциумов - финалистов международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска. Это архитекторы и инженеры отечественных и зарубежных бюро. Специалистов познакомили с историей и особенностями города. Главные из них - связанный с металлургией статус мощнейшего моногорода и обусловленный географическим положением (Арктика!) климат, в котором известное определение архитектуры - "застывшая музыка" - обретает буквальный смысл.

Напомним, в начале года в Москве министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр Норильска Дмитрий Карасев подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития северного города. Согласно документу, до 2035 года "Норникель", Российская Федерация и Красноярский край выделят 120 миллиардов рублей. Эти деньги предназначены на восстановление городской инфраструктуры и создание достойных условий жизни для северян. Около двух третей финансирования взял на себя "Норникель". Кроме того, компания предусмотрела еще 150 миллиардов на разные проекты Норильска.

Разработан подробный комплексный план социально-экономического развития Норильска. Речь идет, в частности, о реновации жилого фонда, масштабном обновлении инженерных сетей, строительстве социальных объектов, реконструкции, благоустройстве и даже о термостабилизации грунта под зданиями.

Все это, разумеется, требует как обсуждения основных направлений, так и многократного уточнения деталей. Поэтому сессия - стратегическая. И, наверное, не последняя.

Она прошла в знаковом месте - бывшем Норильском индустриальном институте, который в этом году преобразовали в Заполярный государственный университет. Дело даже не в том, что это самый северный университет страны, и не в формальности смены названия. Дело в изменившемся статусе, способном дать импульс развитию образования. И это символично для состоявшейся в стенах вуза дискуссии, связанной с преображением уже не института, а всего города.

Сессия предполагала рассмотрение не каких-то отдельных тем, а "синтеза существующих направлений и гипотез". Участники обсудили широкий, как принято говорить, спектр ключевых вопросов - от жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорог до туризма и сферы услуг, науки и креативных индустрий. Все это - с учетом мирового опыта, в том числе на успешных примерах стратегий развития городов в разных странах.

Уже в феврале 2022-го консорциумы-победители должны представить свои предложения относительно трансформации Норильска. А пока участники сессии поделились с журналистами некоторыми ее итогами.

Дмитрий Карасев, глава администрации Норильска:

- Мы сегодня получили очередной колоссальный опыт, совокупность мнений всех заинтересованных сторон. Мы вчера встречались в мэрии с представителями компаний, победивших в архитектурном конкурсе, и для меня очень важно было, чтобы они сегодня участвовали в стратегической сессии, услышали, как горожане, власть, градообразующее предприятие видят в перспективе развитие Норильска. Нужно учесть эти мнения и заложить в разработку концепции. Мы все понимаем, что городу необходимо меняться, и важно еще раз сформулировать, как и в каких направлениях нужно меняться.

Лариса Зелькова, старший вице-президент ГМК "Норильский никель":

- У нас несколько месяцев продолжается большой международный конкурс на разработку архитектурной концепции Норильска. Для того, чтобы команда профессиональных архитекторов могла предложить эффективные, качественные, интересные решения, нужно понимать, какой именно город мы все вместе хотели бы видеть в конце этого пути. Что мы ожидаем? Каким должен быть Норильск на горизонте 10-15 лет? Какие цели мы должны преследовать в первую очередь?

Эти вопросы всколыхнули дискуссию, которая и привела нас на сегодняшнюю стратегическую сессию. Мы посчитали важным, чтобы все, кто вовлечен в эту историю реновации - и компания "Норникель", и мэрия Норильска, и агентство развития города, и заинтересованные бизнесмены, горожане, - собрались вместе с командами, которые вышли в финал конкурса, с экспертами, и еще раз обсудили все - не по частям, а цельно.

Результаты сегодняшней сессии воодушевляют. Мы смогли синхронизировать самые разные программы. Мне кажется, итоговый документ отразит общее видение будущего Норильска.

Максим Данькин, заместитель директора Информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики:

- Мы сегодня услышали много новых интересных идей, часть которых, конечно, будет использована в общей концепции развития Норильска. Мне показались особенно перспективными идеи, связанные с развитием технологий, с инновациями. Для того, чтобы Норильск и другие арктические города успешно развивались и были современными, нужно, конечно, смотреть в сторону инноваций, привлечения научных кадров, поиска новых технологий.

Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска:

- Сейчас одна из первостепенных задач - максимально близко познакомить победителей архитектурного конкурса с территорией Норильска, показать им проекты, которые мы уже реализуем, чтобы включить их в общую концепцию. Делать это на расстоянии, на наш взгляд, малоэффективно. Поэтому команды, которые будут заниматься проектированием концепции, должны прочувствовать город, увидеть как можно больше.

По условиям конкурса, финалисты разработают три концепции развития Норильска. Право интеллектуальной собственности на все три варианта принадлежит городу. На втором этапе конкурса мы выберем одну концепцию. Но если нам понравятся какие-то элементы из других вариантов, то мы можем включить их в окончательный документ.