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24.11.2021 15:08
Рубрика: Происшествия

На калининградца завели дело за угрозы пистолетом из-за котов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал соседу убийством из-за котов.

Фото: iStock
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Инцидент произошел в одном из домов на улице Севастьянова. В подвале поселились несколько десятков животных, который подкармливал 65-летний житель дома, сообщили в УМВД по региону. Неприятные запахи и антисанитария не устраивали других жильцов. Котам перекрыли доступ в подвал. После этого любитель животных взял самодельный пистолет и стал угрожать им 69-летнему соседу, который активнее всех жаловался на животных.

Потерпевший позвонил в полицию. На улицу Севастьянова оперативно выехали сотрудники ППС, которые успели застать всех участников бытовой драмы на месте происшествия. У злоумышленника изъяли пистолет кустарного производства и патроны, мужчину задержали.

В квартире задержанного провели обыск и нашли несколько сотен патронов, порох и составные части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны - все это калининградец нашел на местах сражений 1945 года.

В отношении любителя животных возбудили сразу два уголовных дела - за угрозу убийством и за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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