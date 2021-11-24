На калининградца завели дело за угрозы пистолетом из-за котов

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал соседу убийством из-за котов.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Севастьянова. В подвале поселились несколько десятков животных, который подкармливал 65-летний житель дома, сообщили в УМВД по региону. Неприятные запахи и антисанитария не устраивали других жильцов. Котам перекрыли доступ в подвал. После этого любитель животных взял самодельный пистолет и стал угрожать им 69-летнему соседу, который активнее всех жаловался на животных.

Потерпевший позвонил в полицию. На улицу Севастьянова оперативно выехали сотрудники ППС, которые успели застать всех участников бытовой драмы на месте происшествия. У злоумышленника изъяли пистолет кустарного производства и патроны, мужчину задержали.

В квартире задержанного провели обыск и нашли несколько сотен патронов, порох и составные части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны - все это калининградец нашел на местах сражений 1945 года.

В отношении любителя животных возбудили сразу два уголовных дела - за угрозу убийством и за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Расследование продолжается.