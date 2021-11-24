Морская пехота Балтийского флота получила новейшие автоматы АК-12

Партия автоматов АК-12 калибра 5,45 мм концерна "Калашников" поступила военнослужащим соединения морской пехоты Балтийского флота в рамках программы перевооружения флота.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, новое стрелковое оружие заменило ранее стоявшие на вооружении "черных беретов" автоматы АК-74М.
АК-12, разработанный в рамках программы "Ратник", был принят на вооружение в конце 2018 года. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения - как военного, так и гражданского.
Сейчас десантно-штурмовое и разведывательное подразделения морской пехоты приступили к пристрелке и приведению оружия к нормальному бою на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" в Калининградской области.
Справка "РГ"
АК-12 калибра 5,45 мм - автомат нового уровня, отличается от предыдущих версий АК-74М и АКМ повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения.
Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.
В магазине появилась прозрачная вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета. Повышен запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.