В Архангельской области разорвался наплавной мост

В Холмогорском районе Архангельской области введен режим повышенной готовности в связи с разрывом наплавного моста через речку Емца сельского поселения "Емецкое". Из-за аварии вчера отрезанными от большой земли оказались деревни Мякурье, Рипалово, Усть-Мехреньга, Погост и поселок Пешемское. Сегодня в них живут около семидесяти человек.

Дополнительные меры к режиму функционирования "Повышенная готовность" введены постановлением главы Холмогорского района от 23 ноября 2021 года.

Отметим, что этот мост новый - он был установлен через реку Емца в июне 2021 года. По свидетельству очевидцев, конструкция моста отсоединилась от одного из берегов и "вытянулась" вдоль по течению. По одной из версий, к аварии могла привести шуга, которая сейчас, во время ледостава, активно образуется на реках.

По словам главы Холмогорского района Натальи Большаковой, администрация подключила все силы для стабилизации ситуации. В случае необходимости власти планируют отправить в отрезанные деревни аэросани с продовольствием и лекарствами, а также медиками. Все гарантийные обязательства за подрядчиком, устанавливавшим мост, сохраняются. В ближайшее время они должны прибыть к месту аварии.