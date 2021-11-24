Виновница ДТП со Скляром в центре Петербурга оказалась пьяна

Жительница Петербурга, которая накануне на автомобиле Audi въехала в машину известного певца и актера Игоря Скляра, задержана полицейскими. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Виновница ДТП, по данным издания, покинула место происшествия. 33-летняя девушка была задержана через два часа, причем в состоянии алкогольного опьянения.

В правоохранительных органах не исключают, что будет возбуждено уголовное дело. В ближайшее время петербурженке изберут меру пресечения.

Сам же Игорь Скляр, напомним, получил травмы средней степени тяжести. Медицинскую помощь ему оказали в больнице, но госпитализация артисту не потребовалась.