Жителю Вологодской области дали пожизненный срок за убийство братьев

Вологодский областной суд вынес приговор 50-летнему мужчине, виновному в смерти двух своих братьев. Остаток жизни он проведет в колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. В доме в поселке Восья Грязовецкого района между подсудимым и его двумя родными братьями во время распития спиртных напитков произошла ссора. Мужчины вышли на улицу. Обвиняемый вернулся в дом, взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил дробью в живот и в грудь одному из братьев. Потом он выстрелил и во второго. Оба скончались на месте.

Как после объяснил мужчина, который признал вину лишь частично, мотивом преступления стала обида на братьев - мол, они ему угрожали. После же он поменял показания и заявил, что совершил все на фоне галлюцинаций.

Но судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Оснований для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы суд не усмотрел. Показания очевидца событий, племянника фигуранта, взяли за основу обвинительного приговора.

С учетом рецидива преступлений подсудимому назначили пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.