В Анапе мужчина выстрелил в полицейского и ранил его ножом

На Кубани пьяный мужчина ранил сотрудника полиции при задержании. Вооруженный травматическим пистолетом и ножом пьяный дебошир угрожал расправой своей сестре в хуторе Чекон в Анапском районе, а когда на место по вызову прибыли полицейские, попытался скрыться, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Сначала он попытался прикрыть свое отступление выстрелами из травматического пистолета, а затем накинулся на одного из полицейских и попытался вонзить ему в горло нож.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю отметили, что сотрудник ППС в результате инцидента получил колото-резаную рану шеи. Ему на месте оказали первую медицинскую помощь, а затем увезли в центральную районную больницу Анапы. Сейчас жизни полицейского ничего не угрожает.

Нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По ней злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.