В Краснодаре из-за угрозы взрыва из гимназии эвакуировали 118 учеников

В среду вечером сотрудники полиции УМВД города Краснодара и специалисты экстренных служб региона завершили обследование здания гимназии № 72, в которую поступил анонимный звонок о якобы готовившемся взрыве или поджоге. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, предметов, представляющих какую-либо опасность, в учебном заведении не обнаружено.

По информации пресс-службе администрации Краснодара, "звонок о том, что неизвестный хочет поджечь или заминировать гимназию, поступил ее на стационарный телефон сегодня в 18:06". В это время здесь находилось 118 детей, которые занимались в различных внеклассных кружках и секциях.

Все учащиеся и преподаватели были незамедлительно эвакуированы из гимназии № 72, которая находится в Фестивальном микрорайоне города на улице Тургенева, 172.

А на место происшествия оперативно прибыли наряды правоохранителей с необходимым оборудованием и служебными собаками для поиска взрывчатки.