На Кубани мальчик с мамой и бабушкой погибли при пожаре

Пожар в частном доме в хуторе Тимашевка Крыловского района обернулся гибелью троих человек. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю, пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела двухлетнего мальчика, его 41-летней матери и 66-летней бабушки.

- По предварительным данным, сегодня днем произошло возгорание в одной из комнат частного дома, расположенного по улице Пушкина в хуторе Тимашевка Крыловского района. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу, - отметили в пресс-службе следственного ведомства.

В ГУ МЧС региона уточнили, что вызов от соседей поступил в 10 часов утра, а первые подразделения из райцентра прибыли на место в 10.40. Еще около 20 минут потребовалось, чтобы потушить пожар.

В сгоревшем доме наши тела трех человек. Сейчас следователи изучают обстоятельства пожара. Им предстоит установить очаг возгорания, провести пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу.