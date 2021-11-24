В Сочи таможенника отправили в колонию за взятку в 40 тысяч рублей

Бывшего оперуполномоченного по особо важным делам из Сочинской таможни суд признал виновным в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, мужчина не стал принимать меры к коммерсанту, торговавшему немаркированными сигаретами, а за это взял 40 тысяч рублей.

- В октябре 2019 года фигурант уголовного дела выявил в одном из торговых центров Сочи магазин по розничной продаже табачной продукции, которая в нарушение требований федерального законодательства, реализовывалась без соответствующей маркировки, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Оперуполномоченный встретился с коммерсантом договорился, что закроет глаза на незаконную торговлю, если получит 40 тысяч рублей в виде взятки. После передачи денег сотрудника таможни задержали.

Суд приговорил таможенника к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в 600 тысяч рублей. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности на госслужбе.