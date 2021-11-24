Жителя Волжского задержали за торговлю суррогатным алкоголем

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело о незаконном сбыте суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба областного СК.

Употребление поддельного спиртного повлекло смерть человека, а также отравление еще четверых. В сбыте контрафакта подозревают 41-летнего жителя Волжского.

По данным следствия, с июля по сентябрь подозреваемый торговал у себя в городе спиртосодержащей жидкостью под видом крепкого алкогольного напитка. В августе один из покупателей скончался. Отравление было вызвано токсическим действием метанола. Фигурант уголовного дела задержан.

В ходе обыска в его гараже и автомобиле обнаружены емкости с сомнительной жидкостью. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.