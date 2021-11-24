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24.11.2021 06:00
Рубрика: Общество

QR-код проведет туристов по легендарной "золотой линии"

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В Тюмени туристов водят по "золотой линии" мимо памятников деревянного зодчества. Пешеходные экскурсии не теряют популярности. Они есть даже в небольших городах, да что там, и в поселках тоже имеются. Групповые и самостоятельные прогулки, променады с чат-ботами и аудиогидами, краеведческие квесты - что только не придумали энтузиасты, чтобы заманить "на историю" местных и приезжих туристов.

Известные в Тюмени и округе реставраторы, резчики по дереву Шитовы, отец Вадим Макарович и сын Святослав, третий год водят гостей по "золотой линии". Она появилась как часть проекта "Легенды и символы тюменской резьбы" областного департамента культуры.

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Маршрут не просто пролегает мимо необычных памятников архитектуры, а связывает 12 домов, украшенных деревянной резьбой. А она - бренд Западной Сибири наряду с махровым ковром родом из Ишима и резной костью из Тобольска.

Два с небольшим года назад, накануне 433-летия Тюмени, Шитовы вместе с друзьями провели двухкилометровую линию желтой краской через дороги и по тротуарам. Так что, если хочется ходить по маршруту самостоятельно, следует для начала отыскать здание на улице Семакова,1 и отсканировать QR-код на информационном стенде. Он сразу перенаправит вас к аудиогиду на платформе. И далее следовать указаниям.

Но лучше напроситься на часовую экскурсию под предводительством Шитова-младшего. Он великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями. Вот, например, проходим первый памятник деревянного зодчества второй половины XIX века по нынешнему адресу: ул. Семакова, 1.

"Совершая поездку по Западной Сибири в сентябре 1897 года, - рассказывает Святослав, - тут остановился русский флотоводец, океанограф, вице-адмирал Степан Макаров. В нашем городе гость встретился с судостроителями. Степан Осипович был настолько восхищен их деловой хваткой, что задумался об основании ледокольного флота страны". На доме есть табличка, указывающая на его охранный статус, но, увы, восстанавливать его пока никто не собирается.

В небольшом путешествии по исторической части Тюмени мимо знатных домов Чиралова и Попова, купеческих усадеб Колокольниковых, Иконниковых, Козловых вы разглядите, что у каждого двухэтажного красавца есть свои глаза - это окна. Ресницы - богатые наличники, головной убор - купольная крыша. Узнаете, что сибиряки могли отказывать себе во многом, зато ставили добротные строения.

Фото: istockphoto.com / Massonstock
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Дом с деревянными кружевами по фасаду так вообще считался дорогущим. Продав такой, реально было купить пять домов без украшений. Кстати, в резьбе нередко зашифровывали родовые знаки - таким образом представители одного семейного клана могли идентифицировать друг друга. Мечтатели о святой земле крепили на воротах пальмовые ветви. Если заметите элементы из дерева в виде волн, то это означает жизнь. Свиток указывает на то, что хозяин - государев человек, заморские фрукты - что тут живет человек, бывающий в иноземных странах.

С 2019 года через "золотую линию" Тюмени прошли 17 тысяч человек. До пандемии маршрут оценили французы. На время карантина действовали онлайн-экскурсии. За минувшее лето при своей исключительной занятости в мастерской сам Святослав провел около трех тысяч гостей. В последнее время наибольший интерес к его экскурсиям проявляют жители Ямала и Югры, Московской и Ленинградской областей.

"Буквально недавно мы ходили с туристами из Подмосковья. А сейчас мне звонят столичные туроператоры и просят организовать уже серию авторских прогулок для спецгрупп", - говорит реставратор.

Кстати, в сентябре линию вновь подкрасили. В будущем вдоль нее сделают остановки на мастер-классы. Все это войдет в новый масштабный туристический проект "Открой свою Сибирь".

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