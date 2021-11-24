Уральских полицейских заподозрили в вымогательстве 1,3 миллиона рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о вымогательстве в отношении начальника одного из подразделений полиции Магнитогорска и его подчиненного. По версии следствия, полицейские потребовали от местного жителя взятку за не привлечение к уголовной ответственности.

- В ноябре подозреваемые предложили жителю Магнитогорска передать им 1,3 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - После передачи первого транша в размере 500 тысяч рублей, потерпевший обратился с заявлением в следственные органы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу проводится сотрудниками УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, отметили в СК.

В ГУ МВД региона сообщили, что на время следствия сотрудники отстранены от работы. Если их вина будет доказана, они будут уволены из органов по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законом, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.