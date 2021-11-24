Следствие просит арестовать сотрудников "Газпром газораспределение Краснодар"

Следственный комитет попросил об аресте целого списка задержанных сегодня руководящих сотрудников АО "Газпром газораспределение Краснодар" и его филиалов. Их подозревают в коммерческом подкупе на десятки миллионов рублей.

Следствие ведет центральный аппарат СК. Фигурантами дела стали генеральный директор АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев, его заместитель в акционерном обществе Александр Савостьянов, а также заместители директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Все эти граждане подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере - ч. 8 ст. 204 УК РФ.

Про версию следствия рассказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

- Участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей.

Еще в СК говорят, что задержание группы - это совместная работа ФСБ и УМВД по Краснодарскому краю.