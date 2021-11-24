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24.11.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Suzuki готова нанести удар по корейским кроссоверам

Текст: Михаил Азнавуров

Японская Suzuki опубликовала одно из последних видео перед презентацией 25 ноября кроссовера S-Cross / SX4 нового поколения.

Фото: пресс-служба Suzuki
Пять плюсов и всего один минус Suzuki Jimny

Превью представляет собой короткий 15-секундный ролик студийной съемки машины в полутьме с акцентированием на рельефе поверхностей кузова. Впрочем, экстерьер грядущей новинки уже не секрет - ее фото без какой-либо маскировки утекли в свободный доступ более недели назад.

По предварительной информации, новая модель создана путем глубокой комплексной модернизации SX4 уходящего образца. В частности, якобы прежним остался несущий каркас кузова, хотя все внешние панели заменены.

В России Suzuki SX4 нынешнего поколения сейчас предлагается с бензиновыми моторами объемом 1,6 л (атмосферный) и 1,4 л (турбо). Первый развивает 117 л.с., второй - 140 л.с. Привод - передний или полный, цены - от 1 749 000 рублей.

#Suzuki