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Умер актер из "Гардемаринов" и "12 стульев" Гайдая Владимир Кузнецов

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    24.11.2021, 10:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

23 ноября ушел из жизни советский, российский актер кино и театра Владимир Кузнецов.

Информация появилась на портале Кино-Театр.ру.

Владимир Анатольевич Кузнецов родился 4 октября 1956 года. В 1978-м окончил ВГИК, мастерская Баталова. В 1978-1993 годах - актер Театра-студии киноактера.

На экранах - с начала 70-х: "12 стульев" Гайдая, "Город принял", милиционер Семен в "Надежде и опоре", "По законам военного времени", рижский жених Ирины в "Одиноким предоставляется общежитие", "Мертвые души" Швейцера, "Плюмбум, или Опасная игра", сыщик в "Гардемарины, вперед!", "Артистка из Грибова" - всего более сорока картин.

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