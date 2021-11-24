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24.11.2021 16:59
Рубрика: В мире

В Италии ужесточат ограничения для непривитых

Текст: Нива Миракян (Рим)
Вдохновившись примером Австрии, в ближайшие часы Совмин Италии озвучит содержание указа о введении так называемого "супер зеленого пропуска", доступ к которому смогут получить лишь иммунизировавшиеся граждане. С помощью нововведения власти рассчитывают в преддверии рождественских праздников взять под контроль кривую заражаемости, которая несколько недель назад вновь резко поползла вверх.
Фото: Andreas SOLARO / AFP Фото: Andreas SOLARO / AFP
Фото: Andreas SOLARO / AFP

Как сообщают местные СМИ, постановление может вступить в силу уже на следующей неделе. После чего в стране будут параллельно действовать сразу два вида "ковид-сертификатов" - "зеленый пропуск", который будет выдаваться при наличии только отрицательного теста на COVID, и "супер зеленый пропуск" - для тех, кто вакцинировался ли переболел.

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
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При наличии первого документа можно будет лишь находиться на рабочих местах и пользоваться общественным транспортом. В отличие от обладателей "привилегированного грин-пасса", данная категория лиц не сможет посещать рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты и разнообразные развлекательные заведения.

В планы правительства также входит сокращение срока действия ковид-паспортов с 12 до 9 месяцев. Ожидается также, что начиная со следующего понедельника итальянский фармрегулятор даст добро на вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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