В Италии ужесточат ограничения для непривитых

Как сообщают местные СМИ, постановление может вступить в силу уже на следующей неделе. После чего в стране будут параллельно действовать сразу два вида "ковид-сертификатов" - "зеленый пропуск", который будет выдаваться при наличии только отрицательного теста на COVID, и "супер зеленый пропуск" - для тех, кто вакцинировался ли переболел.

При наличии первого документа можно будет лишь находиться на рабочих местах и пользоваться общественным транспортом. В отличие от обладателей "привилегированного грин-пасса", данная категория лиц не сможет посещать рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты и разнообразные развлекательные заведения.

В планы правительства также входит сокращение срока действия ковид-паспортов с 12 до 9 месяцев. Ожидается также, что начиная со следующего понедельника итальянский фармрегулятор даст добро на вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет.