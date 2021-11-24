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24.11.2021 17:17
Рубрика: Общество

В Петербурге представили самую популярную книгу XVIII века о Петре I

Текст: Мария Голубкова
Фото: Пресс-служба Российской национальной библиотеки Фото: Пресс-служба Российской национальной библиотеки
Фото: Пресс-служба Российской национальной библиотеки

В Петербурге открылась выставка рукописей и раритетных документов, приуроченная к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки до 1 марта можно увидеть подлинники рукописных заметок о рождении и детских забавах Петра Алексеевича, сведения о его Азовских походах и Великом посольстве, о Северной войне и других значимых событиях эпохи правления Петра Первого.

Фото: Пресс-служба Эрмитажа
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Особый интерес представляют исторические документы, на которых сохранились собственноручные пометки царя, в том числе "Пометы на докладе о том, как поступать, когда саксонцы вступят в местности, занятые нашими войсками" (1711), "Резолюция о производстве в чины" (1714) и другие.

- Среди раритетов - единственный портрет царевича Петра Алексеевича в Титулярнике 1673 года, списки самой популярной у читателей XVIII века, но забытой сегодня "Повести о зачатии и рождении Петра Первого" (1730-1740 гг.), - рассказали сотрудники РНБ. - В экспозиции представлена и история о знаменитом ботике - "дедушке Русского флота", собственноручно написанная Петром I в 1720 году.

Кроме того, РНБ предлагает уникальную возможность увидеть подлинники писем царя Петра своим ближайшим соратникам, а также автографы Алексея Меншикова, Бориса Шереметьева, Федора Апраксина. Воссоздать атмосферу "эпохи славных дел" помогают гравюры и рисунки из фондов Отдела эстампов, а также образцы униформы и предметы военного быта петровского времени.

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