Вышел трейлер комедии "Как испортить всем праздники: Похороны"

Любителям экзотики: на YouTube появился переведенный субтитрами трейлер многосерийного ситкома Netflix "Как испортить всем праздники: Похороны" (How to Ruin Christmas: The Funeral). Это продолжение прошлогоднего сериала "Как испортить всем праздники: Свадьба" (How to Ruin Christmas: The Wedding). Персоналии - прежние.

Отметим, что вампука произведена в ЮАР, но выглядит ровно так же, как большая часть нынешней сериальной продукции, например, из США. И по касту, и по уровню шутеек.

По сюжету бабуля Нанди умирает, и семьи, дети которых сочетались браком в первом шоу, принимаются устраивать похороны, пытаясь успеть к Рождеству. Что не очень радует женатых, так как траурные церемонии, понятно, в таком случае придутся аккурат на первую годовщину их свадьбы.

Имена и фамилии актеров и создателей пропускаем - они вам ни о чем не скажут.

Релиз - 10 декабря.