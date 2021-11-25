Благодарность императрицы Елизаветы за дворцовый переворот материализовалась в символ эпохи

Награды всей компании

"В пять часов с половиной утра означенного дня императрица объявила себя полковником всех гренадерских полков и капитаном роты всех гренадер, о чем 31 декабря 1741 г. издала высочайший Манифест. В день переворота она раздала всем солдатам, собравшимся в городе, по рублю и повелела угостить их вином и водкой в изобилии"1, - писал в донесении французскому правительству маркиз де ла Шетарди.

Совершив в ночь на 25 ноября 1741 г. бескровный дворцовый переворот, императрица Елизавета Петровна поставила своей целью вознаградить всех своих армейских сторонников, таким образом увеличивая личную поддержку в рядах гвардии и закрепляя преемственность как дочери Петра Великого. Гренадерская рота Лейб-гвардии Преображенского полка, принимавшая непосредственное участие в перевороте, была переименована в Лейб-компанию и получила особые привилегии. Рядовые гренадеры были возведены в потомственное дворянское достоинство, офицеры подтверждались в дарованных им ранее правах. Всех новопожалованных дворян Герольдмейстерская контора Правительствующего Сената должна была вписать в дворянские книги и создать для них родовые гербы. В Манифесте от 31 декабря 1741 г. императрица Елизавета Петровна повелевала "сделать гербы по апробированному рисунку, а которые есть из дворян и тем в гербы их прибавить сей новый герб и приготовить надлежащие дипломы к подписанию"2.

А.В. Висковатов "Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с рисунками, составленное по Высочайшему повелению". Ч. III. СПб., 1842. С. 367, 368.

Дворянский шлем с наложенной шапкой

В Герольдмейстерской конторе, под руководством товарища герольдмейстера коллежского советника Василия Евдокимовича Адодурова, буквально сразу же после указа была начата работа по изготовлению гербов для всех чинов Лейб-компании. По его проекту щит любого Лейб-компанского герба был вертикально рассечен на две равные половины: геральдически правая часть "показывает в черном поле золотое стропило с наложенными на нем тремя горящими гранатами натурального цвета между тремя серебряными звездами, яко общий знак особливой Нам и всей Империи Нашей при благополучном Нашем с помощью Всевышнего на родительский Наш наследный престол вступлении верно оказанной знатной службы и военной храбрости Нашей Лейб-компании" - это была единая аугментация (высочайше пожалованные почетные элементы) для всех; левая же часть герба содержала уникальный для каждого гренадера рисунок. "Над щитом несколько открытый к правой стороне обращенный стальной дворянский шлем, который украшает наложенная на него обыкновенная Лейб-компании гренадерская шапка с красными и белыми страусовыми перьями и с двумя по обеим сторонам распростертыми орловыми крылами черного цвета, на которых повторены три серебряные звезды. По сторонам щита опущен шлемовный намет с правой стороны красного, а с левой черного цветов, подложенный золотом".

Позднее, 15 октября 1742 г., в высочайше утвержденном докладе Правительствующего Сената было внесено в утвержденный проект знаковое для гвардии дополнение - девиз Лейб-компании: "За верность и ревность".

Во всех гербах, за исключением герба графа Разумовского, использовалось три эмали - зеленая, черная, красная и два метала - золото и серебро. Таким образом геральдически воспроизводились цвета мундира Лейб-компании - "кафтаны зеленые с разрезными малыми обшлагами, камзолы и штаны алые, с обложенным по кафтану и камзолу по борту золотым позументом"3, алый суконный камзол подбивался белым стамедом, гренадерская шапка делалась из пумповой кожи (прибор медный с червонной позолотой).

А.В. Висковатов "Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с рисунками, составленное по Высочайшему повелению". Ч. III. СПб., 1842. С. 367, 368.

Символ эпохи

За время правления Елизаветы Петровны в Лейб-компании служили более 600 строевых чинов, при утвержденном штатном составе в 300 гренадер. Половина из них стала помещиками, в основном мелкопоместными, в Пошехонском уезде Ярославской губернии. Но не все они дали начало новым дворянским родам, поэтому многие новопожалованные гербы так и остались в единственном экземпляре на бумаге. Однако большая часть гербов активно использовалась своими владельцами и со временем стала настоящим символом эпохи.

Левое поле каждого герба гренадера Лейб-гвардии Преображенского полка содержало эксклюзивный рисунок, сюжет которого основывался или на значении фамилии гербовладельца ("гласный герб"), или на использовании в композиции оружия и предметов военного быта ("профессиональный герб"), или на простейших геральдических фигурах либо делениях самого щита ("простой герб"). Именно эта сюжетная составляющая играла роль отличительного признака и индивидуализирующей составляющей, в то время как правая часть указывала на особую монаршую милость и принадлежность к почетной военной корпорации, приближенной к императрице.

На протяжении всего царствования Елизаветы Петровны, в каждую годовщину ее воцарения, т.е. 25 ноября, весь корпус Лейб-компанцев приглашался во дворец, где устраивался пышный прием.

Рассмотрение наиболее интересных гербов гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка позволяет понять репрезентативные особенности этого вида эмблем военно-служилого дворянства. А их общая классификация по сюжетам левого поля щита позволяет выделить три основных вида Лейб-компанских гербов 1740-х - 1750-х гг.

Герб Дубова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 76.

Гласный герб

Это самый распространенный вид гербов, основанный на размещении в щите геральдических фигур по созвучию с фамилией гербовладельца. Простота и понятность, а также очевидная смысловая нагрузка, делали такие гербы наиболее удобными как для создателей, так и для носителей.

Герб Карпова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 70.

К этому виду геральдических эмблем можно отнести гербы Дементия Ивановича Дубова4 - "в серебряном поле два зеленые дубовые листа, перпендикулярно один над одним положенные", Тимофея Севастьяновича Карпова5 - "в красном поле серебряный карп с синим пером, положенный наподобие правой изогнутой перевязи", Игнатия Васильевича Меренкова - "в золотом поле черный смирно стоящий конь с красным мундштуком", Григория Прокофьевича Ножевникова3 - "в зеленом поле серебряный, концом к верхнему правому углу щита накось положенный нож с черною по концам у черена оправою"4...

Герб Ножевникова. ГКУ ЯО "Государственный архив Ярославской области". Ф. 582. Оп. 1. Д. 668. Л. 3.

Профессиональный герб

Этот вид гербов, в данном случае, имел особое значение, т.к. размещение в левой части щита оружия и предметов военного быта придавало дворянской эмблеме дополнительную функцию маркера принадлежности гербовладельца к военной корпорации, наряду с правой частью щита, указывающей на заслуги перед императрицей. Однако это создавало проблему схожести сюжетов, т.к. шпаги, огнестрельное оружие и гранаты становились повторяющимися атрибутами.

Герб Малого. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 49.

К этому виду Лейб-компанских гербов относятся геральдические эмблемы Сидора Емельяновича Малого6 - "в красном поле серебряная концом вверх обращенная шпага с ручкой и эфесом золотыми, поставленная наподобие сваи между двумя серебряными, золотым пламенем горящими, гранатами по сторонам", Никиты Тимофеевича Сысоева8 - "в красном поле золотая шпага, положенная по правой диагональной линии, концом вверх обращенную, между двумя волнистыми серебряными военными перевязями", Степана Терентьевича Шкарина - "в красном поле серебряная из подошвы до середины щита восходящая стена с лежащей на ней фузеей с примкнутым штыком прикладом вниз обращенная, поставленная наподобие сваи, переменных цветов", Никифора Карповича Максимова - "в серебряном по красному волнистою линеею перерезанном поле острым концом вверх обращенная шпага, поставленная наподобие сваи, переменных с полями цветов"...

Герб Сысоева. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 30.

Простой герб

Левая часть таких Лейб-компанских гербов практически не несла смысловой нагрузки и служила лишь для визуального отличия. В некоторых гербах была сделана попытка указать геральдическими фигурами на происхождение гербовладельца: из крестьян - колосья и снопы, из церковников - кресты и свечи, но это правило не стало универсальным. С другой стороны, именно такие гербы выражали творчество и художественный замысел создателей, имели оригинальный сюжет и разнообразие фигур.

Герб Баскакова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 25.

К ним относятся геральдические эмблемы Василия Степановича Баскакова 9 - "от верхнего правого угла разделена накось серебряным по красному полю с выходящим из нижнего поля красным городовым зубцом", Петра Давыдовича Давыдова10 - "в красном поле три серебряные от подошвы до середины щита простирающиеся палисадины, черными шипами сплоченные, с восходящую луною того же металла на средней из тех палисадин лежащею", Ивана Федоровича Ермилова - "в красном по сторонам золотыми дугами вырезанном поле три серебряные трилистные цвета, положенные наподобие сваи"5...

Герб Давыдова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 43.

Гербы - как особая метка

В период 1740-х - 1750-х гг. более двухсот гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка были высочайше пожалованы гербами. Часть дворянских дипломов остались не подписанными и к началу XX в. в архиве Гербового отделения Департамента герольдии сохранились документы о 144 высочайше утвержденных Лейб-компанских гербах, но только 55 из них вошли в Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи6.

В 1914 г. известным геральдистом С.Н. Тройницким было найдено и опубликовано 220 гербов Лейб-компании, с указанием, что возможно существование и других рисунков7. Это предположение подтвердилось уже в начале XXI в., неизвестные ранее гербы гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка были выявлены нами в уникальном научном труде герольдмейстера Л.И. Талызина "Руководство к геральдике, то есть науке о гербах, содержащее происхождение, основание и нужные правила науки сей относительно до гербов Российских с начертанием и описанием оных"8, который был в единственном экземпляре преподнесен самим автором в дар императрице Екатерине II в 1790 г.

В целом, геральдика Лейб-компании явилась уникальным и самобытным феноменом, не только в рамках отечественной гербовой практики, но и общеевропейской традиции. Гербы гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка были и личными символами, и родовыми эмблемами, и профессиональными знаками, и государственной наградой одновременно. Единые аугментации, представленные в правой части щита и внещитовых элементах, придавали этим дворянским гербам совершенно новую функцию маркера принадлежности к особой придворной военной корпорации. А огромный объем работы над многочисленными дворянскими дипломами Лейб-компанцев поставил Герольдмейстерскую контору перед проблемой сохранения высокого художественного уровня при дальнейшем их производстве, что оказало несомненное влияние на всю отечественную геральдику и вексиллологию второй половины XVIII - начала XX вв.

1. Донесения маркиза де ла Шетарди французскому правительству и ответы министерства / Сборник Императорского Русского исторического общества. Вып. 96. СПб. 1896. С. 124.

2. Федорова В.И. К истории возникновения Жалованных грамот Лейб-компанцев при Елизавете Петровне // Геральдика в прошлом, настоящем и будущем: Материалы конференции к 20-летию Геральдического семинара при Государственном Эрмитаже. СПб., 2000. С. 60-61.

3. Татарников К.В., Егоров В.И. "Ревностную свою верность показали...". Мундир и амуниция Лейб-компании 1742-1762 гг. / Наш восемнадцатый век. Военный сборник. Военная история, военный костюм. М., 2014. С. 302.

4. ГКУ ЯО "Государственный архив Ярославской области". Ф. 582. Оп. 1. Д. 668. Л. 1-4.

5. АВПРИ МИД РФ. Ф. Трактаты. Оп. 6. Д. 4. Л. 1-4.

6. Лукомский В.К., Тройницкий С.Н. Указатели к высочайше утвержденным Общему Гербовнику дворянских родов Всероссийской Империи и Гербовнику дворянских родов Царства Польского. СПб., 1910.

7. Гербы Лейб-компании ... С. X.][