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1 ноября 2021 г. 00:28
Общество
Текст: Игорь Афонасенко (магистр исторических наук)
Родина - № 11(1121)

Родовой герб для верного гренадера

Благодарность императрицы Елизаветы за дворцовый переворот материализовалась в символ эпохи
Герб Ножевникова. ГКУ ЯО "Государственный архив Ярославской области". Ф. 582. Оп. 1. Д. 668. Л. 3.
Герб Ножевникова. ГКУ ЯО "Государственный архив Ярославской области". Ф. 582. Оп. 1. Д. 668. Л. 3.

Награды всей компании

"В пять часов с половиной утра означенного дня императрица объявила себя полковником всех гренадерских полков и капитаном роты всех гренадер, о чем 31 декабря 1741 г. издала высочайший Манифест. В день переворота она раздала всем солдатам, собравшимся в городе, по рублю и повелела угостить их вином и водкой в изобилии"1, - писал в донесении французскому правительству маркиз де ла Шетарди.
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Совершив в ночь на 25 ноября 1741 г. бескровный дворцовый переворот, императрица Елизавета Петровна поставила своей целью вознаградить всех своих армейских сторонников, таким образом увеличивая личную поддержку в рядах гвардии и закрепляя преемственность как дочери Петра Великого. Гренадерская рота Лейб-гвардии Преображенского полка, принимавшая непосредственное участие в перевороте, была переименована в Лейб-компанию и получила особые привилегии. Рядовые гренадеры были возведены в потомственное дворянское достоинство, офицеры подтверждались в дарованных им ранее правах. Всех новопожалованных дворян Герольдмейстерская контора Правительствующего Сената должна была вписать в дворянские книги и создать для них родовые гербы. В Манифесте от 31 декабря 1741 г. императрица Елизавета Петровна повелевала "сделать гербы по апробированному рисунку, а которые есть из дворян и тем в гербы их прибавить сей новый герб и приготовить надлежащие дипломы к подписанию"2.

А.В. Висковатов "Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с рисунками, составленное по Высочайшему повелению". Ч. III. СПб., 1842. С. 367, 368.

Дворянский шлем с наложенной шапкой

В Герольдмейстерской конторе, под руководством товарища герольдмейстера коллежского советника Василия Евдокимовича Адодурова, буквально сразу же после указа была начата работа по изготовлению гербов для всех чинов Лейб-компании. По его проекту щит любого Лейб-компанского герба был вертикально рассечен на две равные половины: геральдически правая часть "показывает в черном поле золотое стропило с наложенными на нем тремя горящими гранатами натурального цвета между тремя серебряными звездами, яко общий знак особливой Нам и всей Империи Нашей при благополучном Нашем с помощью Всевышнего на родительский Наш наследный престол вступлении верно оказанной знатной службы и военной храбрости Нашей Лейб-компании" - это была единая аугментация (высочайше пожалованные почетные элементы) для всех; левая же часть герба содержала уникальный для каждого гренадера рисунок. "Над щитом несколько открытый к правой стороне обращенный стальной дворянский шлем, который украшает наложенная на него обыкновенная Лейб-компании гренадерская шапка с красными и белыми страусовыми перьями и с двумя по обеим сторонам распростертыми орловыми крылами черного цвета, на которых повторены три серебряные звезды. По сторонам щита опущен шлемовный намет с правой стороны красного, а с левой черного цветов, подложенный золотом".
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Позднее, 15 октября 1742 г., в высочайше утвержденном докладе Правительствующего Сената было внесено в утвержденный проект знаковое для гвардии дополнение - девиз Лейб-компании: "За верность и ревность".

Во всех гербах, за исключением герба графа Разумовского, использовалось три эмали - зеленая, черная, красная и два метала - золото и серебро. Таким образом геральдически воспроизводились цвета мундира Лейб-компании - "кафтаны зеленые с разрезными малыми обшлагами, камзолы и штаны алые, с обложенным по кафтану и камзолу по борту золотым позументом"3, алый суконный камзол подбивался белым стамедом, гренадерская шапка делалась из пумповой кожи (прибор медный с червонной позолотой).

А.В. Висковатов "Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с рисунками, составленное по Высочайшему повелению". Ч. III. СПб., 1842. С. 367, 368.

Символ эпохи

За время правления Елизаветы Петровны в Лейб-компании служили более 600 строевых чинов, при утвержденном штатном составе в 300 гренадер. Половина из них стала помещиками, в основном мелкопоместными, в Пошехонском уезде Ярославской губернии. Но не все они дали начало новым дворянским родам, поэтому многие новопожалованные гербы так и остались в единственном экземпляре на бумаге. Однако большая часть гербов активно использовалась своими владельцами и со временем стала настоящим символом эпохи.

Левое поле каждого герба гренадера Лейб-гвардии Преображенского полка содержало эксклюзивный рисунок, сюжет которого основывался или на значении фамилии гербовладельца ("гласный герб"), или на использовании в композиции оружия и предметов военного быта ("профессиональный герб"), или на простейших геральдических фигурах либо делениях самого щита ("простой герб"). Именно эта сюжетная составляющая играла роль отличительного признака и индивидуализирующей составляющей, в то время как правая часть указывала на особую монаршую милость и принадлежность к почетной военной корпорации, приближенной к императрице.
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На протяжении всего царствования Елизаветы Петровны, в каждую годовщину ее воцарения, т.е. 25 ноября, весь корпус Лейб-компанцев приглашался во дворец, где устраивался пышный прием.

Рассмотрение наиболее интересных гербов гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка позволяет понять репрезентативные особенности этого вида эмблем военно-служилого дворянства. А их общая классификация по сюжетам левого поля щита позволяет выделить три основных вида Лейб-компанских гербов 1740-х - 1750-х гг.

Герб Дубова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 76.

Гласный герб

Это самый распространенный вид гербов, основанный на размещении в щите геральдических фигур по созвучию с фамилией гербовладельца. Простота и понятность, а также очевидная смысловая нагрузка, делали такие гербы наиболее удобными как для создателей, так и для носителей.

Герб Карпова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 70.

К этому виду геральдических эмблем можно отнести гербы Дементия Ивановича Дубова4 - "в серебряном поле два зеленые дубовые листа, перпендикулярно один над одним положенные", Тимофея Севастьяновича Карпова5 - "в красном поле серебряный карп с синим пером, положенный наподобие правой изогнутой перевязи", Игнатия Васильевича Меренкова - "в золотом поле черный смирно стоящий конь с красным мундштуком", Григория Прокофьевича Ножевникова3 - "в зеленом поле серебряный, концом к верхнему правому углу щита накось положенный нож с черною по концам у черена оправою"4...

Герб Ножевникова. ГКУ ЯО "Государственный архив Ярославской области". Ф. 582. Оп. 1. Д. 668. Л. 3.

Профессиональный герб

Этот вид гербов, в данном случае, имел особое значение, т.к. размещение в левой части щита оружия и предметов военного быта придавало дворянской эмблеме дополнительную функцию маркера принадлежности гербовладельца к военной корпорации, наряду с правой частью щита, указывающей на заслуги перед императрицей. Однако это создавало проблему схожести сюжетов, т.к. шпаги, огнестрельное оружие и гранаты становились повторяющимися атрибутами.

Герб Малого. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 49.

К этому виду Лейб-компанских гербов относятся геральдические эмблемы Сидора Емельяновича Малого6 - "в красном поле серебряная концом вверх обращенная шпага с ручкой и эфесом золотыми, поставленная наподобие сваи между двумя серебряными, золотым пламенем горящими, гранатами по сторонам", Никиты Тимофеевича Сысоева8 - "в красном поле золотая шпага, положенная по правой диагональной линии, концом вверх обращенную, между двумя волнистыми серебряными военными перевязями", Степана Терентьевича Шкарина - "в красном поле серебряная из подошвы до середины щита восходящая стена с лежащей на ней фузеей с примкнутым штыком прикладом вниз обращенная, поставленная наподобие сваи, переменных цветов", Никифора Карповича Максимова - "в серебряном по красному волнистою линеею перерезанном поле острым концом вверх обращенная шпага, поставленная наподобие сваи, переменных с полями цветов"...

Герб Сысоева. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 30.

Простой герб

Левая часть таких Лейб-компанских гербов практически не несла смысловой нагрузки и служила лишь для визуального отличия. В некоторых гербах была сделана попытка указать геральдическими фигурами на происхождение гербовладельца: из крестьян - колосья и снопы, из церковников - кресты и свечи, но это правило не стало универсальным. С другой стороны, именно такие гербы выражали творчество и художественный замысел создателей, имели оригинальный сюжет и разнообразие фигур.

Герб Баскакова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 25.

К ним относятся геральдические эмблемы Василия Степановича Баскакова 9 - "от верхнего правого угла разделена накось серебряным по красному полю с выходящим из нижнего поля красным городовым зубцом", Петра Давыдовича Давыдова10 - "в красном поле три серебряные от подошвы до середины щита простирающиеся палисадины, черными шипами сплоченные, с восходящую луною того же металла на средней из тех палисадин лежащею", Ивана Федоровича Ермилова - "в красном по сторонам золотыми дугами вырезанном поле три серебряные трилистные цвета, положенные наподобие сваи"5...

Герб Давыдова. РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 395. Л. 43.

Гербы - как особая метка

В период 1740-х - 1750-х гг. более двухсот гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка были высочайше пожалованы гербами. Часть дворянских дипломов остались не подписанными и к началу XX в. в архиве Гербового отделения Департамента герольдии сохранились документы о 144 высочайше утвержденных Лейб-компанских гербах, но только 55 из них вошли в Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи6.

Фото: Дмитрий Петров/Родина
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В 1914 г. известным геральдистом С.Н. Тройницким было найдено и опубликовано 220 гербов Лейб-компании, с указанием, что возможно существование и других рисунков7. Это предположение подтвердилось уже в начале XXI в., неизвестные ранее гербы гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка были выявлены нами в уникальном научном труде герольдмейстера Л.И. Талызина "Руководство к геральдике, то есть науке о гербах, содержащее происхождение, основание и нужные правила науки сей относительно до гербов Российских с начертанием и описанием оных"8, который был в единственном экземпляре преподнесен самим автором в дар императрице Екатерине II в 1790 г.

В целом, геральдика Лейб-компании явилась уникальным и самобытным феноменом, не только в рамках отечественной гербовой практики, но и общеевропейской традиции. Гербы гренадеров Лейб-гвардии Преображенского полка были и личными символами, и родовыми эмблемами, и профессиональными знаками, и государственной наградой одновременно. Единые аугментации, представленные в правой части щита и внещитовых элементах, придавали этим дворянским гербам совершенно новую функцию маркера принадлежности к особой придворной военной корпорации. А огромный объем работы над многочисленными дворянскими дипломами Лейб-компанцев поставил Герольдмейстерскую контору перед проблемой сохранения высокого художественного уровня при дальнейшем их производстве, что оказало несомненное влияние на всю отечественную геральдику и вексиллологию второй половины XVIII - начала XX вв.

1. Донесения маркиза де ла Шетарди французскому правительству и ответы министерства / Сборник Императорского Русского исторического общества. Вып. 96. СПб. 1896. С. 124.

2. Федорова В.И. К истории возникновения Жалованных грамот Лейб-компанцев при Елизавете Петровне // Геральдика в прошлом, настоящем и будущем: Материалы конференции к 20-летию Геральдического семинара при Государственном Эрмитаже. СПб., 2000. С. 60-61.

3. Татарников К.В., Егоров В.И. "Ревностную свою верность показали...". Мундир и амуниция Лейб-компании 1742-1762 гг. / Наш восемнадцатый век. Военный сборник. Военная история, военный костюм. М., 2014. С. 302.

4. ГКУ ЯО "Государственный архив Ярославской области". Ф. 582. Оп. 1. Д. 668. Л. 1-4.

5. АВПРИ МИД РФ. Ф. Трактаты. Оп. 6. Д. 4. Л. 1-4.

6. Лукомский В.К., Тройницкий С.Н. Указатели к высочайше утвержденным Общему Гербовнику дворянских родов Всероссийской Империи и Гербовнику дворянских родов Царства Польского. СПб., 1910.

7. Гербы Лейб-компании ... С. X.][

8. Хмелевский А.Н., Афонасенко И.М. Гербовник Талызина. Российские дворянские гербы XVIII века. М., 2021.

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