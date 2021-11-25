Деловая программа IV форума "Наследие" соберет экспертов в области архитектуры и урбанистики

Новости

В Москве мошенники продали полсотни монет под видом драгоценных 09:50
В Москве блогер справил нужду на стенд с портретом ветерана 09:38
В Дании вновь ввели обязательное использование масок из-за COVID-19 09:33
В МГУ преподавателей без прививки отстранили от занятий со студентами 09:26
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один человек 09:23
Собянин: Москве нужно готовиться к любым погодным катаклизмам 09:22
Заметен на коже: назван первый признак диабета 09:20
В Роспотребнадзоре усомнились в самоликвидации штамма "дельта" в Японии 09:18
В Кузбассе после аварии на шахте ищут 49 горняков 09:10
В Швеции начал разрушаться новый разводной мост 08:55
Овечкин установил очередной рекорд результативности 08:45
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов 08:41
Врач Белого дома: Байдену удалили предраковое новообразование 08:36
Гинцбург рассказал о производстве вакцины "Спутник V” 08:23
Взрыв назван одной из возможных причин аварии на шахте в Кузбассе 08:16
Биолог Баранова объяснила, чем опасно исчезновение штамма "дельта" 07:55
В России стартует программа по анонимному тестированию на ВИЧ 07:50
В Кузбассе при аварии на шахте пострадали 37 человек 07:49
Иммунолог Болибок сообщил о снижении числа "бессимптомных" с COVID-19 07:40
Более 100 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе после задымления 07:32
В Новой Зеландии в канализацию вылили семь тысяч литров пива 06:55
Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями 06:37
Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб 06:00
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19 05:11
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 09:00
Рубрика: Культура

Деловая программа IV форума "Наследие" соберет экспертов в области архитектуры и урбанистики

В рамках IV молодежного форума "Наследие" состоится деловая программа с участием представителей органов власти, профильных СМИ, научных сотрудников, ведущих российских и зарубежных реставраторов, архитекторов, урбанистов, дизайнеров, экономистов и социологов.

Присоединиться к прямой трансляции смогут все желающие из любой точки мира. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Регистрация на официальном сайте.

На пленарной сессии "Старая новая история: исторические памятники как новые точки притяжения" эксперты обсудят, как дать памятникам вторую жизнь, адаптировать их к реалиям современного города, приспособить под новые потребности горожан и наделить новыми функциями, чтобы исторические объекты отвечали запросам нового времени и были привлекательными для посещения местных жителей и туристов. Спикерами выступят руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, исполнительный директор ООО "Бецкой" Кирилл Ильичев, председатель совета директоров Vos'hod Марина Руднева и другие эксперты.

Далее зрителей ждет серия круглых столов, где представители органов власти и профессионального сообщества поговорят о мировых трендах в области сохранения культурного наследия и применении лучших практик в России. На круглом столе "Историко-архитектурный код города" приглашенные спикеры обсудят роль исторических памятников в формировании образа города и отличительные особенности мегаполисов. Темы экологичного подхода к реставрационным работам и сохранения памятников культурного наследия в условиях меняющегося климата и экстремальных природных явлений обсудят на круглом столе "Экология как драйвер: стратегии для сохранения культурного наследия".

Справка

Форум "Наследие" - это образовательный проект Департамента культурного наследия города Москвы, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы. Форум направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия и интеграцию исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

Культура Арт

Главное сегодня

Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку"
Иммунолог Болибок сообщил о снижении числа "бессимптомных" с COVID-19
Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19
Владимир Кехман знает, кто может объединить два МХАТа
Алексей Франдетти: Моя миссия - возродить жанр оперетты