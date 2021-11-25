Деловая программа IV форума "Наследие" соберет экспертов в области архитектуры и урбанистики

В рамках IV молодежного форума "Наследие" состоится деловая программа с участием представителей органов власти, профильных СМИ, научных сотрудников, ведущих российских и зарубежных реставраторов, архитекторов, урбанистов, дизайнеров, экономистов и социологов.

Присоединиться к прямой трансляции смогут все желающие из любой точки мира. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Регистрация на официальном сайте.

На пленарной сессии "Старая новая история: исторические памятники как новые точки притяжения" эксперты обсудят, как дать памятникам вторую жизнь, адаптировать их к реалиям современного города, приспособить под новые потребности горожан и наделить новыми функциями, чтобы исторические объекты отвечали запросам нового времени и были привлекательными для посещения местных жителей и туристов. Спикерами выступят руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, исполнительный директор ООО "Бецкой" Кирилл Ильичев, председатель совета директоров Vos'hod Марина Руднева и другие эксперты.

Далее зрителей ждет серия круглых столов, где представители органов власти и профессионального сообщества поговорят о мировых трендах в области сохранения культурного наследия и применении лучших практик в России. На круглом столе "Историко-архитектурный код города" приглашенные спикеры обсудят роль исторических памятников в формировании образа города и отличительные особенности мегаполисов. Темы экологичного подхода к реставрационным работам и сохранения памятников культурного наследия в условиях меняющегося климата и экстремальных природных явлений обсудят на круглом столе "Экология как драйвер: стратегии для сохранения культурного наследия".

Справка

Форум "Наследие" - это образовательный проект Департамента культурного наследия города Москвы, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы. Форум направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия и интеграцию исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.