Фрагмент ракеты Falcon прошел в пяти километрах от МКС

Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 прошел на расстоянии свыше пяти километров от Международной космической станции, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Это произошло в 7.18 по московскому времени и не создало помех для полета станции. На четверг запланирована расстыковка МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17", а также стыковка со станцией корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".

Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе российских космонавтов Антона Шкаплерова (командир станции), Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Кроме них, на станции находится экипаж Crew Dragon (Радж Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер).