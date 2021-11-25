Госдума рассмотрит вопрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Парламентарий уже сознался в убийстве лося в Саратовской области, но для возбуждения против него уголовного дела по закону требуется согласие Госдумы, его депутаты должны оформить постановлением на пленарном заседании палаты.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала удовлетворить представление Генпрокуратуры и лишить Рашкина иммунитета. Это позволит открыть против него уголовное дело, начать административное производство, проводить следственные действия.

Отметим, что это не первый случай, когда Госдума рассматривает вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. На этот счет в регламенте палаты есть специальный раздел.

Генпрокурор и депутат, в отношении которого поступило представление, должны присутствовать в зале. При этом "отсутствие на заседании палаты без уважительной причины любого из указанных лиц или их обоих не является препятствием для рассмотрения данного вопроса Государственной Думой", говорится в регламенте.

Первым выступает глава надзорного ведомства, потом представитель комиссии ГД по мандатным вопросам, затем слово получит "виновник" рассмотрения. Далее депутаты всем троим могут задавать вопросы.

Голосование - тайное, для принятия решения достаточно простого большинства. Постановление в трехдневный срок направляется Генеральному прокурору.

Добавим, что утрата неприкосновенности не лишит Валерия Рашкина места в Госдуме. Он останется депутатом. Для досрочного прекращения полномочий нужны другие основания, это может быть личное заявление или формальный повод, например, вступление в силу обвинительного приговора суда.