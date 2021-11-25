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25.11.2021 00:01
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит вопрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Текст: Галина Мисливская
В четверг в полдень в Госдуме ждут Генерального прокурора Игоря Краснова, который на прошлой неделе направил в палату представление о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, его заподозрили в незаконной охоте.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Парламентарий уже сознался в убийстве лося в Саратовской области, но для возбуждения против него уголовного дела по закону требуется согласие Госдумы, его депутаты должны оформить постановлением на пленарном заседании палаты.

Фото: instagram.com/rashkinv
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Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала удовлетворить представление Генпрокуратуры и лишить Рашкина иммунитета. Это позволит открыть против него уголовное дело, начать административное производство, проводить следственные действия.

Отметим, что это не первый случай, когда Госдума рассматривает вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. На этот счет в регламенте палаты есть специальный раздел.

Генпрокурор и депутат, в отношении которого поступило представление, должны присутствовать в зале. При этом "отсутствие на заседании палаты без уважительной причины любого из указанных лиц или их обоих не является препятствием для рассмотрения данного вопроса Государственной Думой", говорится в регламенте.

Первым выступает глава надзорного ведомства, потом представитель комиссии ГД по мандатным вопросам, затем слово получит "виновник" рассмотрения. Далее депутаты всем троим могут задавать вопросы.

Голосование - тайное, для принятия решения достаточно простого большинства. Постановление в трехдневный срок направляется Генеральному прокурору.

Добавим, что утрата неприкосновенности не лишит Валерия Рашкина места в Госдуме. Он останется депутатом. Для досрочного прекращения полномочий нужны другие основания, это может быть личное заявление или формальный повод, например, вступление в силу обвинительного приговора суда.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Правительство Генпрокуратура

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