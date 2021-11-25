Как совершенствуют истребители МиГ-31

В четверг заместитель министра обороны Алексей Криворучко проверил, как на авиазаводе "Сокол" в Нижнем Новгороде совершенствуют истребители МиГ-31 до версии МиГ-31БМ.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ.

На предприятии замминистра доложили, что модернизация, которая проводится с 2007 года, при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в три раза повышает боевую эффективность самолета.

Криворучко также рассказали об испытаниях МиГ-31БМ с электродистанционной системой управления вместо механической. В результате появляется целый ряд вычислительных машин, которые ставятся на борт.

Сам капитальный ремонт с модернизацией МиГ-31 занимает не больше года. За это время на перехватчиках полностью меняют бортовое оборудование, приводят в порядок планер - в зависимости от состояния самолета замена его элементов может составлять от 15 до 50 процентов. На машинах полностью меняется проводка и все резиновые вставки. Также заменяется проводка и фонарь кабины.

Между прочим, на территорию России перенесено изготовление практически всех комплектующих МиГ-31. "На сегодняшний день в рамках импортозамещения мы практически полностью перевели на территорию России, на 99 и 9 в периоде процентов, изготовление всех комплектующих изделий по уровню поставщиков 1-й категории. Полностью ушли от всех бывших советских республик, сейчас все производится на территории России", - доложили заместителю министра обороны.

Алексей Криворучко также побывал на Арзамасском машиностроительном заводе, где, в частности, ознакомился с ходом работ над новейшей бронетехникой на платформе "Бумеранг". - рассказали в ведомстве. Замглавы военного ведомства еще показали производственные линии бронеавтомобилей "Тигр", бронетранспортеров БТР-82А и другой бронетехники.

Начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин позже рассказал, что государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируется начать будущей весной. "Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте - апреле 2022 года", - сказал офицер. Он уточнил, что завершение госиспытаний намечено на ноябрь - декабрь следующего года.

Справка "РГ"

На платформе "Бумеранг" разработаны бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17. БТР оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом. На БМП установлен боевой модуль Бумеранг-БМ" с автоматической пушкой 2А42 калибра 30-мм, а также пусковыми установками противотанковых ракет "Корнет".