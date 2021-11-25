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25 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 25 ноября 2021 года № 158 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "по 30 ноября 2021 года" заменить словами "по 31 января 2022 года";

2) в приложении 1:

а) часть 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:

"4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, рекомендуется предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых дня отдыха.";

б) абзац первый части 17 раздела 3 изложить в следующей редакции:

"17. Установить, что с 26.11.2021 рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и требований, установленных частью 18 настоящего приложения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов



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