Корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от МКС

Подходит к концу 148-дневная миссия грузового корабля "Прогресс МС-17" на орбите. В четверг днем он успешно отстыковался от модуля "Наука" на МКС и освободил шлюз для приема нового модуля "Причал". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Выполнив отстыковку, "Прогресс МС-17" отправился в свободное плавание. После отвода корабля на безопасное расстояние началось его контролируемое сведение с околоземной орбиты.

МКС готова к приему модуля #Причал!



Сегодня грузовой корабль #ПрогрессМС17 отстыковался от модуля #Наука, освободив шлюз для пристыковки нового узлового модуля. Он забрал с собой переходную проставку, с помощью которой к «Науке» пристыковывались корабли «Союз» и «Прогресс». pic.twitter.com/p9f65Paj9F — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) November 25, 2021

Согласно расчетам, в 17.34 мск двигатель "Прогресса МС-17" включат на торможение, через 34 минуты он войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Его обломки должны упасть в 18.17 в несудоходном районе Тихого океана.

Модуль "Наука" уже готов к стыковке грузового корабля "Прогресс М-УМ", которая ожидается в пятницу в 18.26.