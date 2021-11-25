Лукашенко предупредил о планах оппозиции по дестабилизации Беларуси

Синергия экспертного сообщества позволила вывести работу по подготовке изменений Основного закона Беларуси "на финишную прямую", констатировал 25 ноября Александр Лукашенко, выступая на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта документа, передает пресс-служба главы государства.

Первоначально, напомнил президент, конституционная комиссия внесла наработанные предложения, аккумулировав и многочисленные инициативы граждан. Именно этот вариант был взят за основу рабочей группой, которая сосредоточила свою деятельность на ряде нерешенных принципиальных вопросов.

Правда, глава государства дал понять, что деятельность рабочей группы не подводит черту под работой над Конституцией. Он уточнил, что "сегодняшнее мероприятие - лишь очередное в разработке изменений", и просил его участников "внимательнейшим образом подойти к подготовленному проекту документа".

Кроме того, президент акцентировал особое внимание на том факте, что беглые оппозиционеры уже приготовили новый план дестабилизации страны, который, по его словам, представляет "посмешище полное".

"Я, уже виды видавший человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? Тем не менее, вы сами увидите этот план. Они уже готовятся сломать конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. "История ничему не учит", - с сожалением признал Лукашенко, обратив внимание, что "те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: нам не надо новую конституцию".

Вот почему президент настаивает на необходимости закрепления в Основном законе страны статуса Всебелорусского народного собрания. Ведь самые главные изменения Конституции, по его мнению, "направлены на значительное укрепление института народовластия. Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса ВНС". Данный институт народовластия, подчеркнул он, "соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов".

С другой стороны, ВНС, уточнил глава государства, для Беларуси - не новый орган. "Он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакую Конституцию Лукашенко под себя не делает".

При этом Беларусь, обратил внимание оратор, останется президентской республикой. "Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта". Правда, предупредил он, все будет зависеть от того, какой президент придет на смену нынешней власти. "Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало", - констатирует Лукашенко.

Он в очередной раз напомнил, что РБ находится на пересечении интересов Запада и Востока. "Поэтому очень много будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу и мою роль в истории. Худо-бедно, мы создали свое независимое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века", - сказал белорусский лидер, уточнив, что "для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство".