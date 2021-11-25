В правительстве составят план улучшения демографических показателей России

Правительству уже сейчас необходим четкий план действий, который позволит вернуть демографические показатели страны на допандемийный уровень, а также обеспечит дальнейший рост численности граждан страны и ожидаемой продолжительности жизни, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию здравоохранения. Президентом поставлена задача, напомнил он, к 2030 году обеспечить устойчивый рост населения. Но ситуация с новой коронавирусной инфекцией существенно влияет на достижение показателей и на темпы реализуемых мероприятий.

Глава кабинета министров собрал совещание, чтобы обсудить, как сделать систему здравоохранения эффективной, современной, отвечающей потребностям граждан. "Качественная медицинская помощь должна быть доступна жителям каждого региона нашей страны, - подчеркнул он. - Правительство продолжает делать все для этого необходимое".