Стал известен список приоритетных тем Российского исторического общества на 2022 год. Об этом - беседа "Родины" с председателем правления РИО, исполнительным директором фонда "История Отечества" К.И. Могилевским.

- Константин Ильич, если 2021 год можно назвать Годом Александра Невского, то чьим именем вы бы назвали 2022-й? Каков ваш топ-3 ожидающих нас исторических дат-событий?

- Ответ, с моей точки зрения, очевиден. В следующем году мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра Первого. Несколько лет назад был создан оргкомитет по подготовке празднования, который сейчас возглавляет Татьяна Голикова. План обширный, и он касается не только исторического просвещения, выставок, издания книг, но и благоустройства так называемых "петровских" городов.

Этой осенью мы отметили 300-летие Ништадтского мира, а затем - 300-летие провозглашения России империей. Таким образом, эти торжества и памятные мероприятия, связанные с именем Петра, плавно перейдут в год его 350-летия. Ведь если говорить о ключевых достижениях петровского царствования, усиливших роль России в мировых делах, то это, конечно, победа в Северной войне и обретение Россией нового статуса державы, с которой в последующие столетия всем пришлось считаться.

Вторая дата - в 1922 году завершилась Гражданская война на Дальнем Востоке. На это важно обратить внимание, поскольку далеко не все было решено в 1920-м с уходом армии Врангеля из Крыма. На востоке страны и после этого были задействованы очень серьезные силы и сконцентрированы интересы иностранных держав - США, Японии и других, которые были готовы к тому, чтобы попытаться повернуть историю вспять. Об этих интересных перипетиях 1922 года нам нужно будет говорить в будущем году. А в конце 1922 года был образован Советский Союз. Столетие этих событий - повод для научного анализа и просветительской работы. И РИО этим датам уделит достойное внимание.

И третье: 1942 год. Важнейший год в истории Великой Отечественной войны: удалось отбросить врага от Москвы, но до Победы еще далеко - впереди Сталинградская битва и битва за Кавказ. Мы продолжим участие в проекте "Без срока давности", уделим особое внимание увековечению памяти о мирных гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистской оккупации, в частности, в планах - создание мемориала в Ленинградской области. К сожалению, очень значительная часть жертв останется навсегда неизвестной: людей убивали целыми деревнями.

- Как ни удивительно, но события столетней давности до сих пор актуальны. Недавно я была в тамбовской деревушке Большая Ржакса, где живут потомки противников и сторонников Антоновского мятежа. Они создали группу в соцсетях, где продолжают "воевать"...

- Да, память о Гражданской войне по-прежнему разделяет общество. И многие наши граждане до сих пор занимают позицию или "за красных", или "за белых", есть и те, кто "за зеленых". Это вызывает самые разнообразные чувства, кроме радости. Потому что гражданская война, и я в этом полностью согласен с председателем РИО Сергеем Нарышкиным, это худшее из того, что может случиться со страной и обществом. На мой взгляд, это важнейший из уроков, который нам надо из этой истории извлечь. Ни одной проблемы гражданская война не решает, а только приносит много горя, создает массу новых проблем, с которыми в дальнейшем приходится справляться стране.

Памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну". Севастополь.

Если несколько лет назад, после введения в научный оборот некоторых архивов, мы узнали, что потери России в Первую мировую войну составляют более двух миллионов человек, то точное число жертв Гражданской войны мы никогда не установим. Очень часто взаимоуничтожение русских людей не документировалось. И еще. В любой войне погибают не худшие, а самые смелые, самые ответственные, те, кто не прячется за чужими спинами. И если в Первую и Вторую мировые войны мы защищали страну от захватчиков, то Гражданскую войну придумали себе сами. И совершенно недопустимо собственную вину перекладывать на кого бы то ни было извне. Это была и вина, и трагедия самой России. Только такой подход дает возможность извлечь из этой истории уроки.

- Между тем и теорию "цветных революций" никто не отменял?

- Любой гражданский конфликт внутри страны - это приятное, долгожданное событие для геополитических оппонентов России. Всегда найдутся те, кто сделает ставку на ту или другую сторону, будет помогать ей. И конечной целью этих действий, как ее не маскируй, будет ослабление России. В этом смысле подлинным окончанием Гражданской войны нужно считать создание Советского Союза, выход страны на траекторию мирного государственного строительства. Причем с интеграцией в мирную жизнь и вчерашних противников. Вспомним институт военных спецов. Военное строительство предполагало привлечение в комсостав Красной армии бывших царских и белых офицеров. То же самое касалось и мирной гражданской жизни.

Другое дело, что благими намерениями известно куда выложена дорога. Расчеловечивание общества, которое волей-неволей всегда происходит в гражданскую войну, размывание, вплоть до полного исчезновения, норм морали, лежало в основе последовавших событий: коллективизации, массовых политических репрессий. Мы видим, что ценность человеческой жизни именно в Гражданскую девальвировалась невероятно. "Этическое" наследие этой войны, несомненно, сыграло здесь существенную роль, и оно полностью не изжито до сих пор.

КАЛЕНДАРЬ РОДИНЫ

Полный список приоритетных тем РИО на 2022 год читайте на сайте historyrussia.org/sobytiya.