Приставы начали принудительное взыскание с Telegram 12 млн рублей штрафа

В службе судебных приставов начали процедуру принудительного взыскания с мессенджера Telegram 12 миллионов рублей штрафов за отказ удалить запрещенный контент. Информация об этом появилась в банке исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Как напоминает ТАСС, всего с начала года мессенджер Telegram был оштрафован на 39 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили посты с различным запрещенным контентом.