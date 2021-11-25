К началу декабря в столице похолодает до минус десяти градусов

Теплый атмосферный фронт, принесший в среду в столицу сильные осадки, отметится еще одной порцией сильных осадков в виде мокрого снега в субботу. А декабрь начнется с морозной погоды. Такой прогноз сделала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Познякова.

Как рассказала метеоролог, на этой неделе столицу ожидает еще один удар стихии. В субботу, 27 ноября, сможет выпасть еще 2-3 мм осадков, преимущественно они будут идти в виде мокрого снега, поэтому на улице ожидается гололедица. "Может продолжится мокрый снег и в утренние часы воскресенья, но погода останется теплой, днем будут преобладать плюсовые значения, - рассказала "РГ" Татьяна Позднякова. - В начала будущей неделе, 30 ноября произойдет смена характера погоды: начнутся снегопады и постепенное понижение температуры. И к среде, 1 декабря, ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до -8...-10 градусов, днем не выше -2...-6". Не исключено, что простоят морозы до 5-8 декабря.

Напомним, что на утро 25 ноября на опорной станции ВДНХ высота снежного покрова составляла 3 см, а максимальное количество снега сохранялось в районе Тушино, где высота снежного покрова была 6 см. Однако из-за потепления весь выпавший снег, как ожидается, к выходным растает.