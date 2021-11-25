К спасению людей на водоемах Москвы могут подключить искусственный интеллект

В Москве могут внедрить использование интеллектуальных камер для спасения на водных объектах. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

Как отметил чиновник, Городская поисково-спасательная служба вместе с ЦОДД и департаментом транспорта проводят программу по настройке камер, установленных на Москве-реке, для выявления различных нарушений. Поэтому спасатели в онлайн-режиме могут наблюдать за водоемами, выявлять и пресекать нарушения.

"В настоящее время прорабатывается возможность использования для этих целей интеллектуальных камер с элементами искусственного интеллекта, - сообщил Волков. - Они смогут анализировать изображение и по отдельным признакам делать вывод о том, есть ли угроза для жизни человека. Если кто-то терпит бедствие на воде, камера звуком и светом подаст сигнал спасателям". Он отметил, что устройства, фиксирующие падение человека с моста, уже установлены на некоторых объектах, в частности, на Крымском мосту.

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С начала года экстренные службы пришли на помощь 92 утопающим.