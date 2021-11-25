Туляк получил срок, заставив возлюбленную выкопать себе могилу

Тульский суд вынес приговор по уголовному делу против 50-летнего жителя Заокского района. Того обвиняли в угрозе убийством и грабеже, облеченных в необычную форму.

Вечером 18 мая 2020 года мужчина силой усадил бывшую возлюбленную в автомобиль, вывез в лес, избил, раздел догола и, угрожая убийством, заставил копать себе могилу. Когда яма была готова, преступник забрал одежду жертвы и уехал.

Женщина дошла до ближайшего жилья и обратилась за медицинской помощью, следом подъехала и полиция. Ее мучителя быстро нашли и задержали.

- Свою вину мужчина не признал, - отметили в прокуратуре региона.

Тем не менее суд счел собранные доказательства достаточными и приговорил обвиняемого к двум годам и одному месяцу колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.