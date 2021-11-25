Какие перемены ждут рыбохозяйственный комплекс ДФО

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, по итогам реализации первого этапа инвестиционных квот будут обновлены 80 процентов перерабатывающих мощностей Северного рыбохозяйственного бассейна и 40 - Дальневосточного. В связи с этим предлагается выделить еще 20 процентов инвестквот для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке.
- Необходимо соблюсти баланс распределения ресурса по объектам инвестиций, и с учетом эффективности всего рыбохозяйственного комплекса, и, конечно, специфики морского промысла, поскольку перерабатывающие фабрики прежде всего должны быть ориентированы на работу с охлажденным сырьем, - уточнил он.
Анализ, проведенный Росрыболовством, показывает, что нужны заводы, способные перерабатывать 700-800 тысяч тонн сырья. Учитывая это, Шестаков предложил дополнительный объем инвестквот распределить в равном соотношении: десять процентов на заводы и десять - на суда.
Как отметил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, в целом рыбацкое сообщество поддерживает такие предложения. Рано только подводить итоги первого этапа для флота: ни одно строящееся в рамках инвестквот крупнотоннажное судно до сих пор не вышло на промысел на Дальнем Востоке.
- Береговая переработка получила в шесть раз меньше квот, чем придется в итоге на долю рыбопромысловых судов, но создала в 1,5 раза больше рабочих мест. Поэтому мы поддерживаем предложение Росрыболовства на втором этапе выделить десять процентов общедопустимых уловов (ОДУ) минтая и сельди на строительство береговых заводов с 2023 года, а второй этап для судостроения начинать не ранее 2026-го, когда будут построены все заявленные на первом этапе суда. В таком случае береговые комплексы - с холодильниками, причальной инфраструктурой - создадут к 2025 году 3840 новых рабочих мест (для сравнения: десять крупнотоннажных рыбопромысловых судов создают 1120), - сказал Зверев.
Заводы к тому же способны работать на любом сырье, и при сокращении запасов минтая и сельди смогут перерабатывать другие виды добываемой рыбы.
Много вопросов у членов ВАРПЭ вызывает предложенная Росрыболовством защита прав инвесторов первого этапа. Руководитель ведомства Илья Шестаков объясняет общий принцип так:
- Понятно, что в случае реализации второго этапа инвестиционных квот участники первого этапа понесут определенные потери в рамках тех квот, которые ими были запланированы для работы на новых объектах. В связи с этим предлагаем для защиты инвесторов первого этапа при изъятии квот для второго возместить потери 20 процентов от объема уже закрепленных инвестиционных квот в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.
Но, как считает в свою очередь Зверев, защита предприятий не должна превращаться в государственную гарантию полной окупаемости проекта.
- Если и нужно защищать инвесторов, то тех, которые приобрели на аукционе крабовые квоты и строят краболовы. Очевидно, что окупаемость инвестиций построена на том, что помимо купленных в 2019 году на аукционе квот у предприятий имеются исторические квоты. Все вместе и создает запас прочности для строительства и обслуживания кредитов. Это почти 200 миллиардов рублей, - сказал Герман Зверев.
При этом исторические квоты могут оказаться под угрозой - Росрыболовство предлагает выставить на новые аукционы право на добычу оставшихся 50 процентов ОДУ краба, а также 100 процентов ОДУ ценных морепродуктов - гребешков, трубачей, морских ежей и трепангов.
Тема проведения аукционов на краба, пожалуй, самая болезненная для рыбаков, и, как считают многие промысловики, нововведения приведут к переделу отрасли. Мелкий и средний бизнес ее покинет, так как не сможет позволить себе выкупить доли квот, а затем вложить средства в строительство судов.
Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ИБМ ДВО РАН:
- Может получиться так, что через несколько лет краба станет не хватать из-за изменений климата, естественных биоритмов популяций, промыслового пресса (лучших особей, которые могли бы быть производителями, начнут забирать рыбаки). Не исключено, что кое-где потребуется вводить запрет на лов краба как минимум на 16-20 лет. Меньше - не хватит для восстановления маточного стада. У нас промысел закрывают на пять-семь лет, и результатов это не приносит - подросшую молодь вылавливают, и размножаться снова некому. Решение давно есть: искусственное воспроизводство и полный запрет в определенных зонах. Все вместе это позволит сократить срок восстановления вдвое.