Какие перемены ждут рыбохозяйственный комплекс ДФО

На совещании, которое провел во Владивостоке вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, обсудили расширение механизма инвестиционных квот в рыбопромышленном комплексе. Для дальневосточников эта тема более чем актуальна.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, по итогам реализации первого этапа инвестиционных квот будут обновлены 80 процентов перерабатывающих мощностей Северного рыбохозяйственного бассейна и 40 - Дальневосточного. В связи с этим предлагается выделить еще 20 процентов инвестквот для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке.

- Необходимо соблюсти баланс распределения ресурса по объектам инвестиций, и с учетом эффективности всего рыбохозяйственного комплекса, и, конечно, специфики морского промысла, поскольку перерабатывающие фабрики прежде всего должны быть ориентированы на работу с охлажденным сырьем, - уточнил он.

Анализ, проведенный Росрыболовством, показывает, что нужны заводы, способные перерабатывать 700-800 тысяч тонн сырья. Учитывая это, Шестаков предложил дополнительный объем инвестквот распределить в равном соотношении: десять процентов на заводы и десять - на суда.

Как отметил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, в целом рыбацкое сообщество поддерживает такие предложения. Рано только подводить итоги первого этапа для флота: ни одно строящееся в рамках инвестквот крупнотоннажное судно до сих пор не вышло на промысел на Дальнем Востоке.

- Береговая переработка получила в шесть раз меньше квот, чем придется в итоге на долю рыбопромысловых судов, но создала в 1,5 раза больше рабочих мест. Поэтому мы поддерживаем предложение Росрыболовства на втором этапе выделить десять процентов общедопустимых уловов (ОДУ) минтая и сельди на строительство береговых заводов с 2023 года, а второй этап для судостроения начинать не ранее 2026-го, когда будут построены все заявленные на первом этапе суда. В таком случае береговые комплексы - с холодильниками, причальной инфраструктурой - создадут к 2025 году 3840 новых рабочих мест (для сравнения: десять крупнотоннажных рыбопромысловых судов создают 1120), - сказал Зверев.

Заводы к тому же способны работать на любом сырье, и при сокращении запасов минтая и сельди смогут перерабатывать другие виды добываемой рыбы.

Много вопросов у членов ВАРПЭ вызывает предложенная Росрыболовством защита прав инвесторов первого этапа. Руководитель ведомства Илья Шестаков объясняет общий принцип так:

- Понятно, что в случае реализации второго этапа инвестиционных квот участники первого этапа понесут определенные потери в рамках тех квот, которые ими были запланированы для работы на новых объектах. В связи с этим предлагаем для защиты инвесторов первого этапа при изъятии квот для второго возместить потери 20 процентов от объема уже закрепленных инвестиционных квот в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Но, как считает в свою очередь Зверев, защита предприятий не должна превращаться в государственную гарантию полной окупаемости проекта.

- Если и нужно защищать инвесторов, то тех, которые приобрели на аукционе крабовые квоты и строят краболовы. Очевидно, что окупаемость инвестиций построена на том, что помимо купленных в 2019 году на аукционе квот у предприятий имеются исторические квоты. Все вместе и создает запас прочности для строительства и обслуживания кредитов. Это почти 200 миллиардов рублей, - сказал Герман Зверев.

При этом исторические квоты могут оказаться под угрозой - Росрыболовство предлагает выставить на новые аукционы право на добычу оставшихся 50 процентов ОДУ краба, а также 100 процентов ОДУ ценных морепродуктов - гребешков, трубачей, морских ежей и трепангов.

Тема проведения аукционов на краба, пожалуй, самая болезненная для рыбаков, и, как считают многие промысловики, нововведения приведут к переделу отрасли. Мелкий и средний бизнес ее покинет, так как не сможет позволить себе выкупить доли квот, а затем вложить средства в строительство судов.

Прямая речь

Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ИБМ ДВО РАН:

- Может получиться так, что через несколько лет краба станет не хватать из-за изменений климата, естественных биоритмов популяций, промыслового пресса (лучших особей, которые могли бы быть производителями, начнут забирать рыбаки). Не исключено, что кое-где потребуется вводить запрет на лов краба как минимум на 16-20 лет. Меньше - не хватит для восстановления маточного стада. У нас промысел закрывают на пять-семь лет, и результатов это не приносит - подросшую молодь вылавливают, и размножаться снова некому. Решение давно есть: искусственное воспроизводство и полный запрет в определенных зонах. Все вместе это позволит сократить срок восстановления вдвое.