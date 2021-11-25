В Хабаровском крае главу села уволили за владение иностранными акциями

Главу Де-Кастринского сельского поселения Хабаровского края сняли с должности. Такое решение вынесли местные депутаты на основании результатов прокурорской проверки.

Как стало известно прокурорам, во владении главы населенного пункта есть акции иностранных компаний, приносящие ему дивиденды. Это нарушает закон о противодействии коррупции.

"По данному факту прокурором в Совет депутатов поселения направлено информационное письмо", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В результате было принято решение об отставке главы.