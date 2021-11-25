В Хабаровском крае пропали шесть рыбаков

Поисковая операция развернулась в районе имени Лазо Хабаровского края: здесь ищут шестерых мужчин, которые 20 ноября отправились на рыбалку на реку Катэн и пропали.

Как сообщили в краевом главке МЧС, за помощью к спасателям обратились сотрудники районного отдела полиции.

На поиски пропавших выдвинулась группа поисково-спасательного отряда из села Ракитное в составе пяти человек. Операцию сильно осложняет бездорожье, глубокий снег и отсутствие связи. Обследовать местность спасатели планируют с помощью снегохода.