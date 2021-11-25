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25.11.2021 06:59
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке из-за пожара на подстанции обесточены несколько улиц

Текст: Ольга Журман

В результате аварии на трансформаторной подстанции "Луговая" на сетях муниципального "Владивостокского предприятия электрических сетей" без электроснабжения остались 50 жилых домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Света нет на четырех улицах. Специалисты предприятия выполняют подключение к резервным источникам социально важных объектов - больниц, поликлиник, детских садов и школ. Возобновить подачу электроэнергии обещают в течение двух часов.

На подстанции "Луговая" произошло повреждение трансформатора (Т-2) с возгоранием. Его ликвидировали пожарные. Причины ЧП выясняются.

Из-за отключения электроснабжения были остановлены 13 центральных тепловых пунктов и насосных станций. Специалисты уже выполнили подключение восьми подстанций по резервным линиям 6 кВ. На возобновление подачи горячей воды и отопления в жилые дома уйдет до четырех часов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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