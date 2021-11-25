В Ижевске группу подростков заподозрили в масштабных интернет-кражах

В Ижевске восемь подростков стали главными подозреваемым в серии краж денег с банковских счетов. В региональном следственном комитете полагают, что с июня по ноябрь 2021 года именно эти молодые люди с помощью мобильной связи и интернета неоднократно снимали средства со счетов жителей Удмуртии.

Подросткам от 15 до 17 лет, и все они учащиеся школ и колледжей города. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, во время обысков полиция обнаружила у них компьютеры, 29 сим-карт, 33 банковские карты и 25 мобильных телефонов.

Сейчас подозреваемые находятся под присмотром родителей - такую меру пресечения им выбрал суд.

Как сообщили в СК, в рамках расследования уголовного дела принимаются меры к установлению всех потерпевших и размера причиненного ущерба. Подросткам может грозить до 6 лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей.