В Оренбуржье чиновников высшего звена лишили новогодней индексации зарплат

С января 2022 года оклады работников госучреждений Оренбуржья вырастут на четыре процента. Однако руководителей высшего звена органов госслужбы это не коснется - их зарплата останется прежней. Для этой категории индексация доходов до уровня инфляции откладывается до первого октября будущего года.

Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на сегодняшнем заседании Заксобрания региона. Представляя бюджет на предстоящий год, он подчеркнул, что есть ряд категорий работников и профессий, где нужен индивидуальный подход к размеру оплаты труда.

- Это работники противопожарной службы департамента пожарной безопасности, рабочие лесопожарных бригад, инженеры, техники, психологи, социальные педагоги, программисты, сотрудники МФЦ. У них рост составит от 10 до 40 процентов, - заверил губернатор.

Указанные изменения коснутся 15 000 человек.

Кроме того, в регионе продолжается работа с руководителями хозяйств по повышению зарплат в АПК. На 2022 год запланировано увеличение средней зарплаты ветеринарным врачам госучреждений - до 27 тысяч рублей в месяц.

По программе "Земский учитель" почти 100 педагогов получат по 1 миллиону рублей.

Справка "РГ"

В 2022 году доходы бюджета Оренбургской области составят 110,2 миллиарда рублей. Из них 83 миллиарда - собственные доходы, 27,2 миллиарда - безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы прогнозируются в сумме 122,276 миллиарда рублей.