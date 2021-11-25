В Оренбуржье рецидивист ограбил женщину в храме

В оренбургском городе Орске полиция по горячим следам задержала ранее судимого мужчину, совершившего грабеж в храме. Злоумышленник похитил у местной жительницы сумку с документами, банковскими картами и деньгами.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, жертвой преступления стала 51-летняя орчанка. Полицейские быстро установили личность подозреваемого - им оказался 41-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Ориентировка на него была направлена всем наружным службам полиции города.

В ходе патрулирования улиц старший лейтенант Сабит Муканов, стажер Тимур Усенов и лейтенант Константин Дегтярев увидели подходящего по приметам мужчину. В отделе полиции тот пояснил, что в храме заметил лежащую на лавке сумку, взял ее и убежал. Выбегая из храма, он выбросил сумку, забрав из нее 50 рублей.

Потерпевшая поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.