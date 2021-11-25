В Перми полицейские изъяли 16 тысяч литров метилового спирта

В Перми сотрудники полиции обнаружили производственное предприятие, где изготавливали стеклоочистители с применением метанола.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, производство осуществляла официально зарегистрированная коммерческая организация, основным видом деятельности которой было изготовление и реализация автохимии, в частности, стеклоомывающей жидкости. Установлено, что готовая продукция, опасная для потребителей, поставлялась в города и села Прикамья, а также в Республику Татарстан.

В ходе обысков сотрудники полиции и регионального управления ФСБ России изъяли более 16 тысяч литров метилового спирта, а также порядка двух тысяч канистр готовой к продаже жидкости. По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье № 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

Напомним, метанол - опаснейший яд. Прием внутрь порядка 10 миллилитров метанола может привести к тяжелому отравлению и слепоте. Попадание в организм более 100 миллилитров метанола приводит к гибели человека.