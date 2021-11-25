Бастрыкин назвал трагедией для всей страны ЧП в шахте "Листвяжная"

Трагедией для всей страны назвал ЧП в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области глава СК Александр Бастрыкин.

- Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших в результате чудовищной трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Безвременный уход близкого человека - это всегда боль невосполнимой утраты, а минуты неизвестности мучительны и тяжелы, - заявил руководитель ведомства. "Каждый рассчитывает на спасение горняков, оставшихся под землей", - сказал глава СК. Бастрыкин пообещал, что его подчиненные тщательно разберутся в обстоятельствах происшествия.

Напомним, 25 ноября в горной выработке ООО "Шахта "Листвяжная" произошло задымление. В штреке было 115 человек.

По этому факту СК по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело. Статья стандартная в подобных случаях - 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сейчас спасательные работы продолжаются, на месте происшествия также работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. К шахте выехало руководство следственного управления.