Число пострадавших при взрыве на шахте в Кузбассе возросло до 51

В Кузбассе число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" увеличилось до 51, сообщает ТАСС по ссылкой на главу региона Сергея Цивилева.

Губернатор Цивилев поручил обследовать всех вышедших из шахты горняков вне зависимости от их состояния.

- Взрыв был сильный, мог нанести повреждения, поэтому необходимо провести полное обследование всех, кто вышел из шахты, - объяснил врачам глава региона. - Нужно учитывать, что проявления могут быть не сразу, а через 2-3 дня. Бывают случаи, когда человек с сильными эмоциями идет домой и не обращает внимания на свое состояние.

Ранее сообщалось, что в больницы Кузбасса было доставлено 49 пострадавших работников шахты, 38 из них госпитализированы.

Напомним, сегодня утром в шахте "Листвяжная" прогремел взрыв, после которого начался пожар и сильное задымление. При аварии погибли 11 горняков, судьба еще 35 шахтеров до сих пор неизвестна.

Спасательная операция приостановлена до утра из-за высокой концентрации метана в шахте.