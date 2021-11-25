Мишустин: Пострадавшим при ЧП на шахте в Кузбассе будет оказана помощь

Всем, кого затронула трагедия на шахте "Листвяжная", будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в телеграмме со словами соболезнования в связи с произошедшей на Кузбассе аварией.

"Глубоко потрясен случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас", - говорится в послании губернатору Кемеровской области. По словам Мишустин, спасательная операция продолжается, обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.