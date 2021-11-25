Почти 800 специалистов обучились на "Фабрике процессов" в Новосибирске

Региональный учебный центр "Фабрика процессов" отметил год с момента начала работы. Он был создан в рамках национального проекта "Производительность труда" для моделирования реального производственного процесса и применения инструментов бережливого производства. За это время было проведено 50 тренингов, 795 человек прошли обучение, своих сотрудников обучили 85 организаций.

Напомним, открытие "Фабрики процессов" в Новосибирске в рамках национального проекта "Производительность труда" состоялось в ноябре прошлого года. Он создан на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Обучение на "Фабрике процессов" позволяет сотрудникам предприятий-участников нацпроекта получить опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели компании.

Тренинги центра построены по принципу обучение через действия, поэтому участники погружаются в производственную деятельность - собирают изделия из деталей за определенное время. В течение одного дня специалисты "проживают" три рабочих смены. На первой они изучают текущее состояние производственного процесса, ко второй смене принимают решение по улучшению процесса, а в третьей смене стабилизируют процесс с тем, чтобы выполнить требования клиента. Каждый участник обучения в региональном учебном центре на практике оттачивает навыки снижения потерь и улучшения выполнения поставленных задач, повышение операционных и экономических показателей, а также повышения уровня качества, безопасности и удовлетворенности участников команды.

"За год работы участниками тренингов уже стали команды не только новосибирских предприятий, но и Минпромторга, Минэкономразвития Новосибирской области, Фонда развития промышленности и Центра содействия развитию предпринимательства Новосибирской области "Мой бизнес". Кроме того, летом на Фабрике четырехдневное обучение прошла региональная команда. В нее вошли сотрудники министерств и ведомств области, в том числе, Минсельхоза, Минфина, Минтруда и соцразвития, Управления капитального строительства. Мы всегда говорим, что принципы бережливого производства одинаково эффективны как на производстве, так и в деятельности любого рабочего коллектива", - отметила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камилла Волосская.

За год работы "Фабрики процессов" лучший результат показала команда, состоящая из сотрудников пяти предприятий - "Неватом", "Брусника", "Нео-Пак", "Здравмедтех-Новосибирск", "Тайгер-Сибирь", "Монтэл". Рекорд был установлен в пятидесятую юбилейную Фабрику. Участники приняли вызов, поставив перед собой амбициозную цель сделать 17 изделий за 10 минут, хотя изначально задача стояла собрать только 10 изделий. Команда не только быстро и качественно собрала изделия, но и сумела договориться с клиентом о поставке их в большем количестве.

Раз в несколько месяцев в региональном учебном центре проходит День открытых дверей для новосибирского бизнеса. Специалисты РЦК АИР рассказывают компаниям о возможностях, которые предоставляет нацпроект. Гостям также предлагается пройти различные мастер-классы по повышению эффективности производственных и офисных процессов, управлению изменениями.